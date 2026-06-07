Jordania denuncia que su espacio aéreo «fue violado» durante ataques de Irán contra Israel

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Amán, 7 jun (EFE).- El portavoz del Gobierno de Jordania, Mohamed al Momani, denunció este domingo que el espacio aéreo del reino hachemita «fue violado» por «varios misiles», después de que Irán lanzara varias andanadas contra Israel en respuesta al ataque israelí contra los suburbios meridionales de Beirut, en el Líbano.

«El espacio aéreo del Reino Hachemita de Jordania fue violado esta noche por varios misiles en medio de una nueva escalada de tensiones en la región», dijo Al Momani en su cuenta oficial de X, donde indicó que las autoridades jordanas han activado las sirenas y pidió a los residentes en el país que sigan las instrucciones proporcionadas.

Además, añadió que las Fuerzas Armadas jordanas «están monitoreando de cerca los acontecimientos regionales y están cumpliendo con su deber» para «proteger la patria y sus bienes».

Hasta el momento, las autoridades jordanas no han informado de derribos de misiles ni tampoco de que ningún proyectil o sus restos impactaran en su territorio.

«Reiteramos nuestra advertencia contra cualquier intento de violar el espacio aéreo del reino por parte de cualquier bando, y afirmamos que no se permitirá que nadie convierta a Jordania en un campo de batalla», sentenció el portavoz gubernamental.

Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado israelí contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye.

El Ejército iraní advirtió a Israel de que si responde a los ataques que ha llevado a cabo contra su territorio o vuelve a bombardear el Líbano se «enfrentará a una respuesta devastadora».

Este bombardeo contra el Dahye es el primero desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y sin presencia del grupo chií libanés Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

Teherán exige que acaben los ataques contra el Líbano como parte del proceso de negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas. EFE

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