Jordania derriba 5 misiles lanzados contra su territorio en ataque reivindicado por Irán
Amán, 29 jul (EFE).- El Ejército jordano anunció este miércoles que ha interceptado y derribado cinco misiles lanzados desde Irán contra el territorio jordano, sin detallar si estas acciones provocaron daños humanos o materiales.
«Las defensas antiaéreas, como parte del sistema de vigilancia y seguimiento, interceptaron cinco misiles lanzados desde Irán contra territorio jordano en la madrugada del miércoles. Los misiles fueron interceptados y derribados conforme a las normas de enfrentamiento establecidas», indicaron las Fuerzas Armadas en un escueto comunicado, sin dar más detalles.
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reivindicó este ataque con misiles balísticos contra una base aérea con presencia estadounidense en Jordania. EFE
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