Jordania derriba 5 misiles lanzados contra su territorio en ataque reivindicado por Irán

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Amán, 29 jul (EFE).- El Ejército jordano anunció este miércoles que ha interceptado y derribado cinco misiles lanzados desde Irán contra el territorio jordano, sin detallar si estas acciones provocaron daños humanos o materiales.

«Las defensas antiaéreas, como parte del sistema de vigilancia y seguimiento, interceptaron cinco misiles lanzados desde Irán contra territorio jordano en la madrugada del miércoles. Los misiles fueron interceptados y derribados conforme a las normas de enfrentamiento establecidas», indicaron las Fuerzas Armadas en un escueto comunicado, sin dar más detalles.

Igualmente, el Ejército jordano hizo hincapié en que continuará «cumpliendo con su deber de proteger el espacio aéreo» del reino hachemita y «preservar su seguridad y soberanía», al tiempo que «no tolerará ninguna amenaza a la seguridad nacional ni a la de sus ciudadanos».

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reivindicó este ataque con misiles balísticos contra una base aérea con presencia estadounidense en Jordania, al asegurar que se produce en «respuesta a las acciones agresivas del ejército estadounidense» contra Teherán.

Jordania, junto con Baréin y Kuwait, han sido los países más castigados por Irán desde que se rompiera la tregua entre Washington y Teherán.

Hace poco más de una semana, al menos tres soldados estadounidenses murieron en un ataque lanzado desde Teherán contra una base en Jordania con presencia del ejército norteamericano.

Esta acción se produce después de que Estados Unidos y Arabia Saudí ejecutaran el martes ataques de precisión contra posiciones de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), compuesta por milicias chiíes proiraníes, en Irak, la primera vez que se involucra Riad en lo que amenaza convertirse en una expansión de la guerra entre Washington y Teherán.

Este bombardeo se produjo, de acuerdo con el Comando Central de EE.UU. (Centcom), en respuesta a más de treinta ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica iraní contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas. EFE

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