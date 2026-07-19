Jordania dice haber interceptado 3 nuevos misiles iraníes y un cuarto cayó en zona remota

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Amán, 19 jul (EFE).- El Ejército jordano anunció este domingo que interceptó y derribó tres misiles iraníes, mientras que un cuarto proyectil lanzado contra su territorio cayó «en una zona remota» del sur de Jordania, que ha sido blanco de varios ataques de represalia de Irán en esta última semana en los que soldados de EE.UU. han muerto.

«Los sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron tres de los cuatro misiles iraníes que tenían como objetivo el territorio del Reino, mientras que el cuarto misil cayó en una zona remota del sur del Reino, lejos de los centros de población», dijo una fuente del Ejército a la agencia de noticias oficial jordana Petra.

El informante, bajo condición de anonimato, indicó que el ataque «no provocó víctimas humanas ni daños materiales», mientras que apuntó que los equipos de emergencia del país han acudido al lugar de impacto del cuarto misil para «asegurarlo de acuerdo con los procedimientos técnicos y de seguridad aplicables».

Poco antes, el Ejército de Israel, que linda con Jordania, advirtió de la posibilidad de que un misil disparado por Irán hacia Áqaba, en el sur del país árabe, pueda causar daños colaterales en su territorio, anticipando a la población ante el escenario de que las sirenas antiaéreas se activen en la región.

Esto tiene lugar después de que el Gobierno jordano desmintiera este domingo a la embajada estadounidense en Amán al asegurar que no se ha emitido ninguna orden de evacuación para el aeropuerto de Áqaba y el puerto marítimo de la ciudad, situada en el extremo sur de Jordania, tras la alerta de la misión diplomática por una «amenaza».

El pasado 2 de marzo, el Departamento de Estado estadounidense ordenó a los empleados no esenciales y a sus familiares que abandonaran el país árabe debido al riesgo para su seguridad.

Áqaba es la única ciudad costera y puerto de Jordania, ubicada a orillas del mar Rojo y en el golfo de Áqaba, lo que sirve como punto estratégico donde converge con Israel, Egipto y Arabia Saudí.

Esta alerta se produce un día después de que el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) informara de que dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania por los ataques iraníes.

Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington.

En total, 16 militares estadounidenses han perecido hasta el momento en la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero. EFE

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