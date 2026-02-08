Jordania dice que Israel impone «nueva realidad jurídica y administrativa» en Cisjordania

Amán, 8 feb (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Jordania acusó este domingo a Israel de imponer «una nueva realidad jurídica y administrativa en Cisjordania ocupada», después de que el Gobierno israelí dejara sin efecto una ley jordana que impide a las personas no árabes comprar tierras en ese territorio.

En un comunicado, Exteriores jordano condenó «enérgicamente las decisiones y medidas ilegales adoptadas por el Gobierno israelí con el objetivo de imponer la soberanía israelí ilegal, consolidar los asentamientos y establecer una nueva realidad jurídica y administrativa en la Cisjordania ocupada».

Según la nota, esta medida constituye una «flagrante violación del derecho internacional» y socava las posibilidades de establecer un Estado de Palestina independiente, mientras que recordó que «Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado».

Asimismo, calificó esta derogación por parte del Gabinete Político y de Seguridad del Gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de «unilateral, ilegal e inválida», por lo que pidió a la comunidad internacional que «asuma sus responsabilidades legales y morales y obligue a Israel» a cesar «su peligrosa escalada».

La ley jordana, que impide a las personas no árabes comprar tierras en Cisjordania, tradicionalmente ha obstaculizado que los colonos israelíes adquirieran inmuebles en este territorio palestino ocupado por Israel.

La aprobación de la derogación por parte del Gobierno israelí, que no detalló si se aplica de forma automática ni si la debe ratificar la Knéset (Parlamento), se produce después de que el pasado noviembre una comisión parlamentaria votara un proyecto de ley en el mismo sentido, que no ha sido discutido aún en pleno.

Según el periódico Haaretz, Smotrich destacó que dicha ley jordana, aprobada en 1953 cuando Jordania administraba Cisjordania, ha limitado la compra de tierras privadas por parte de colonos, que tenían que acudir para hacerlo a empresas registradas en la Administración Civil, el órgano del Ejército israelí que gobierna asuntos civiles en Cisjordania.

La derogación de la ley forma parte de una batería de medidas aprobada este domingo por el Gobierno de Netanyahu que busca ampliar las competencias israelíes en las zonas de Cisjordania bajo administración de la Autoridad Palestina, incluso en el campo civil. EFE

