Jordania dice que Trump invitó al rey Abdalá a integrarse en la Junta de Paz para Gaza

Amán, 18 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores jordano reveló este domingo que el rey Abdalá II ha sido invitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a formar parte de la Junta de la Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza.

El departamento jordano informó que el rey jordano «recibió una invitación» y que «los documentos relacionados» con ella se «están estudiando actualmente de acuerdo con los procedimientos legales internos», detalló la agencia de noticias estatal jordana Petra. EFE

