Jordania evacua a otros 20 niños enfermos de la Franja de Gaza para recibir tratamiento

2 minutos

Amán, 30 oct (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Jordania anunciaron este jueves que otros 20 niños y niñas enfermos fueron evacuados de la Franja de Gaza, dentro de la operación para sacar a 2.000 menores del enclave palestino con el objetivo de que reciban tratamiento en territorio jordano.

En un comunicado, la institución castrense informó de que evacuaron «al decimoquinto grupo de niños enfermos de la Franja de Gaza, compuesto por 20 pacientes y 56 acompañantes», como parte de la Iniciativa del Corredor Médico Jordano, que busca «apoyar al pueblo palestino y aliviar su sufrimiento».

«Los niños enfermos recibirán tratamiento en coordinación con el Ministerio de Salud (jordano) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en hospitales jordanos, que brindan apoyo médico y humanitario como parte de la asistencia médica que Jordania ofrece a la población de Gaza», añadió la nota.

Asimismo, detallaron que Jordania ha recibido a 987 personas de la Franja de Gaza, entre ellas 286 pacientes y 701 acompañantes, desde que el rey Abdalá II puso en marcha la iniciativa en marzo del año pasado.

Añadieron que algunos fueron transportados por tierra, y otros por aire en varios vuelos para recibir el tratamiento médico necesario.

Jordania puso en marcha una serie de acciones para hacer frente a la catástrofe humanitaria en Gaza desde el estallido de la guerra el 7 de octubre de 2023, como el lanzamiento por aire de asistencia, la evacuación de heridos y enfermos o la entrada de personal médico especializado en el enclave palestino. EFE

hy-kba/cgs/jgb