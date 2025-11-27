Jordania exige a Rusia detener el reclutamiento de jordanos tras la muerte de dos de ellos

2 minutos

Amán, 27 nov (EFE).- Jordania exigió este jueves a Rusia que «cese el reclutamiento» de ciudadanos jordanos y que dé de «baja» a quienes hayan sido «previamente reclutados en el Ejército ruso» tras la muerte de dos de ellos, informó el Ministerio de Exteriores jordano.

«La Dirección de Operaciones y Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores está siguiendo los detalles de la muerte de dos ciudadanos jordanos tras su reclutamiento para combatir en el Ejército ruso», indicó el Departamento en un comunicado, sin dar más detalles de los fallecidos.

El portavoz de Exteriores jordano, Fuad Majali, aseguró que están siguiendo de cerca «el reclutamiento de ciudadanos jordanos por parte de entidades extranjeras, lo cual constituye una violación del derecho jordano e internacional y pone en peligro la vida» de sus nacionales.

Por ello, Majali instó a los ciudadanos a «denunciar cualquier intento de reclutamiento en el Ejército ruso y advierte contra participar en tales intentos, ya que representan un riesgo para la vida de los ciudadanos y una violación de la ley».

Asimismo, el portavoz ministerial explicó que ya han solicitado a las autoridades rusas que «cesen el reclutamiento de jordanos y que den de baja a cualquier ciudadano jordano previamente reclutado en el Ejército ruso».

Jordania, añadió, «tomará todas las medidas posibles para detener esta práctica».

«El ministerio advierte sobre entidades que operan en línea para reclutar jordanos y afirma que está monitoreando estas entidades en coordinación con instituciones nacionales para tomar todas las medidas legales y diplomáticas para detenerlas», añadió el comunicado.

Además, afirmó que estas «acciones de engañar y reclutar jordanos en un ejército extranjero constituyen una grave violación del derecho internacional y las obligaciones internacionales».

Las autoridades ucranianas llevan denunciando desde hace un año y en varias ocasiones que un alto número de mercenarios de África, Asia y América Latina es reclutado por Rusia para combatir en Ucrania. EFE

