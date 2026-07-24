Jordania intercepta drones y misiles mientras Baréin denuncia ataques iraníes «atroces»

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Manama, 24 jul (EFE).- El Ejército jordano aseguró este viernes que interceptó siete misiles y seis drones lanzados desde Irán, mientras las Fuerzas de Defensa de Baréin informaron de una oleada ataques iraníes «atroces contra civiles», siendo ambos países los más afectados por la escalada en la región.

Las Fuerzas Armadas Jordanas indicaron en un comunicado que sus sistemas de defensa aérea y aeronaves «interceptaron siete misiles y seis drones lanzados desde Irán contra territorio jordano», sin especificar la zona afectada.

La operación de interceptación y derribo «no causó víctimas ni pérdidas materiales» y equipos del Cuerpo de Ingenieros se desplazaron a los lugares donde cayeron los restos y los gestionaron de acuerdo con los procedimientos establecidos, se indica en la nota.

Mientras, las Fuerzas Armadas continúan vigilando el espacio aéreo jordano y «mantienen el máximo nivel de preparación operativa para hacer frente a cualquier amenaza contra la seguridad del país y la de sus ciudadanos».

Por su parte, el Mando General de las Fuerzas de Defensa de Baréin denunció que «Irán continúa su agresión sistemática mediante atroces ataques contra civiles en el reino» y aseguró que «los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron varios artefactos aéreos».

En un comunicado, indicó que «todas sus armas y unidades se encuentran en el máximo nivel de preparación y están plenamente listas para defender» al pequeño país del golfo Pérsico, muy golpeado junto a Jordania y Kuwait en los últimos ataques de Teherán.

Asimismo, instó a todos a extremar la precaución y evitar acercarse a cualquier objeto extraño o sospechoso resultante de la brutal agresión iraní, y a reportarlo de inmediato.

Denunció que el «uso deliberado de misiles y drones contra civiles y propiedad privada constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario».

Poco antes, el Ejército iraní afirmó haber lanzado este viernes ataques con drones contra posiciones militares de Estados Unidos en Baréin y Jordania, países aliados de Washington en Oriente Medio, en respuesta a la ofensiva del país norteamericano.

Las fuerzas armadas iraníes anunciaron, en un comunicado recogido por la agencia IRNA, que utilizaron drones para destruir depósitos de combustible, almacenes y grandes hangares de equipamiento, así como alojamientos de las fuerzas estadounidense en la base de Sheikh Issa, situada en Baréin.

Además, la nota informó de que los drones también atacaron hangares de aeronaves y de mantenimiento de aviones, y barracones de las fuerzas de EE.UU. en la base de Al Azraq, en Jordania. EFE

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