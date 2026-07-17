Jordania y el Kurdistán iraquí interceptan ataques en medio de respuesta iraní a EEUU

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El Cairo, 17 jul (EFE).- Las autoridades de Jordania y de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí anunciaron este viernes haber interceptado varios misiles y drones, sin que se hayan reportado daños o víctimas, en medio de la respuesta de Irán a la ofensiva de Estados Unidos contra el país persa, recrudecida desde el pasado fin de semana.

La agencia de noticias oficial jordana Petra informó de que los sistemas antiaéreos del país interceptaron «tres misiles iraníes» en su espacio aéreo y que fueron «derribados con éxito» sin provocar daños ni víctimas mortales.

Por su parte, el Servicio Antiterrorista del Kurdistán iraquí dijo en un comunicado que las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos «derribaron ocho drones bombarderos en Erbil», la capital de esta región septentrional, sin que se produjeran víctimas.

Esta madrugada, además, se registraron ataques iraníes contra Catar, Kuwait y Baréin, de acuerdo con diferentes fuentes.

El Ministerio de Interior de Catar afirmó en un comunicado que «un menor resultó herido por metralla durante las operaciones de derribo y está recibiendo la atención médica necesaria».

Por otra parte, la agencia Fars, también vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, aseguró que al menos tres misiles impactaron en base de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin, situada en el distrito de Juffair, que sirve de apoyo a Washington para sus operaciones de defensa en el Golfo Pérsico.

En Kuwait, el Ministerio de Defensa confirmó nuevos ataques iraníes que incluyeron el uso de misiles y drones para -según medios vinculados a Teherán- destruir sistemas de radares militares estadounidenses en esta nación de la península arábiga.

Estados Unidos reinició el fin de semana una ofensiva contra varias ciudades iraníes, en especial en la costa sur del país, por orden del presidente Donald Trump, quien dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio tras denunciar ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Washington reimpuso el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz, dos días después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

En respuesta, Teherán también ha lanzado ataques contra países de la región aliados de EEUU. EFE

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