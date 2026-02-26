Jordi Hereu: «La industria española resiste bien a las agresiones arancelarias»

Bruselas, 26 feb (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aseguró este jueves que la industria española «resiste bien a las agresiones arancelarias» ante la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos, que empezó a aplicar desde este martes un arancel global del 10 % a los productos extranjeros.

«Sobre la industria española, yo creo que como todo va por sectores, hay sectores que están más afectados pero yo diría que, en resumen, la capacidad exportadora de España el año pasado ha demostrado su fortaleza. (…) Yo diría que España resiste bien las agresiones arancelarias», dijo en declaraciones a su llegada a la reunión de ministros europeos de Industria que se celebra en Bruselas.

Hereu se refirió así al impacto que podría tener en las industrias españolas las tasas comerciales planteadas por Estados Unidos.

Washington empezó a aplicar desde este martes un nuevo arancel global del 10 % a productos extranjeros, tras la sentencia de la Corte Suprema que anuló la mayor parte de la agenda arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

En este contexto, el ministro explicó que las empresas españolas son más resilientes a los aranceles gracias a la puesta en marcha de diferentes mecanismos, como el seguimiento de los impactos «sector a sector, casi producto a producto» y el despliegue de planes para diversificar los mercados, innovar en productos y procesos, y «ganar la batalla» por la competitividad.

«En estas cosas la mejor defensa es un buen ataque», apuntó Hereu.

Tras el anuncio de los nuevos aranceles globales de EE. UU., la Unión Europea (UE) pidió a Washington que respete el acuerdo que Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron el pasado verano en Turnberry (Escocia, Reino Unido), según el cual Washington aceptó un arancel del 15 % a la mayoría de productos europeos, mientras que el bloque comunitario se comprometió a importar los americanos al 0 %.

De momento, la UE aún no está importando libres de aranceles los bienes industriales estadounidenses porque el Parlamento Europeo aún no ha ratificado el pacto. La Eurocámara decidió este lunes suspender el proceso hasta que la Administración Trump aclare si lo va a respetar.

«Esperamos tener claridad por parte de nuestros socios comerciales, en este caso, Estados Unidos, para saber exactamente qué está ocurriendo, en concreto, sobre la duración de estos nuevos aranceles y sobre el alcance de estos nuevos aranceles», dijo este martes la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho. EFE

