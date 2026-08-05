Jordi Martí erige la cultura como un «derecho humano» frente a la polarización y censura

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São Paulo, 5 ago (EFE).- El secretario de Estado de Cultura de España, Jordi Martí, defiende la cultura como un «derecho humano» indispensable para construir una sociedad crítica, y advierte contra los intentos de censura que promueve la extrema derecha en el ámbito institucional.

En una entrevista concedida a EFE durante la Bienal Internacional del Libro de São Paulo, en la que España es país invitado de honor, Martí rechazó que las políticas públicas progresistas apliquen un «sesgo ideológico» y señaló a los sectores conservadores y ultraderechistas.

«Yo estaría en contra de cualquier intento de ideologizar las políticas públicas, de orientarlas hacia un único pensamiento. Reto a cualquier político, intelectual, que nos diga si hay un sesgo ideológico en los 50 escritores y escritoras que traemos a São Paulo; no está», explicó el funcionario.

«El peligro son los otros, que sí existe un sesgo ideológico de lo que es posible y lo que no. Por eso actúan con la censura», afirmó.

En ese sentido, citó como ejemplo las cancelaciones «inverosímiles» de autores clásicos en municipios y comunidades autónomas gobernadas por la ultraderecha, como ocurrió recientemente con el fallecido poeta valenciano Vicente Andrés Estellés.

Para el secretario de Estado, garantizar que la cultura incorpore realidades históricamente postergadas no supone imponer una línea ideológica, sino «sostener un derecho».

«Es verdad que las políticas públicas, si quieren abrir el espectro tienen que influir, apostando por que haya más mujeres, o por que haya diversidad LGTBI en las programaciones, o por que haya diversidad cultural. Eso es simplemente sostener un derecho. No se trata de cerrar, sino de abrir», enfatizó.

Martí insistió en que la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contempla el derecho de las personas a participar en la vida cultural y a que su «universo simbólico» se encuentre «presente en la escena pública».

Por ello, aclaró que es importante que «las políticas culturales se orienten hacia aquellos espacios más oscuros, menos visibles», porque significa atender a ese derecho.

«Tienen derecho a estar sentados en la misma mesa», dijo.

En ese sentido, aclaró que las expresiones artísticas no pueden gestionarse como un mero bien de compraventa.

A su juicio, la cultura constituye «la caja de herramientas que permite convivir y habitar el mundo», un elemento clave para contrarrestar la polarización internacional y la aparición de discursos xenófobos.

Esta visión guiará la presencia española en la Bienal de São Paulo, bajo el lema ‘Confluencias’.

España desembarca con una comitiva de 50 autores, con más de un 60 % de representación femenina y una destacada presencia de representantes de las lenguas cooficiales, además de escritores latinoamericanos afincados en el país ibérico.

Martí defendió la necesidad de articular el espacio iberoamericano a nivel político como una voz propia de diálogo y convivencia en un escenario global convulso.

«Hay unas relaciones culturales intensísimas entre ambos lugares, porque es un espacio cultural común. Lo que deberíamos es articularlas de manera más contundente a nivel político, para que pudiera ser una voz en este mundo de guerras, violencias», expresó.

«Iberoamérica puede ser un ejemplo de convivencia; ya lo ha sido en el pasado», sintetizó. EFE

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