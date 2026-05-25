Jorge Abad, premio Saliou Traoré: La causa saharaui tiene muy pocos socios internacionales

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Madrid, 25 may (EFE).- Fue su propio «desconocimiento» lo que llevó al periodista Jorge Abad a sumergirse en la historia de la presencia de España en el Sáhara Occidental, cuyo pueblo ha sufrido «una traición tras otra» y que vive una situación «extremadamente complicada»: «La causa saharaui tiene muy pocos socios internacionales».

Y es que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, con su «alianza» con Marruecos, o el «posicionamiento tan claro» del Gobierno español en favor de la tesis autonomista marroquí devienen en que la «lucha» del Sáhara Occidental sea «muy difícil» y cada vez tenga «menos apoyos», explicó a EFE Abad, creador de ‘La Provincia 53’.

Se trata de un pódcast documental de más de ocho horas de duración, repartidas en quince capítulos, que ha ganado este lunes el VIII Premio Saliou Traoré de periodismo en español sobre África, concedido por Casa África y la Agencia EFE.

Emitido en Onda Cero y narrado por Carlos Alsina, ‘La Provincia 53’ ahonda en la presencia española en el Sáhara Occidental, desde su colonización en el siglo XIX hasta la retirada del personal civil y militar tras la conocida como Marcha Verde de 1975, y lo hace con intervenciones de expertos, historiadores, militares y testigos directos.

«Mi intención con este pódcast era profundizar un poco (…) de una forma que nos permitiera conocer cómo era la vida de los saharauis, cómo influye la llegada de los españoles, qué motivaciones económicas tuvo España para decidir quedarse allí y convertir aquello en una falsa provincia», apuntó Abad.

También se mostró «muy honrado» de que se haya reconocido su trabajo con el premio Saliou Traoré, un galardón que lleva el nombre del veterano corresponsal senegalés de EFE fallecido en 2018 en Dakar, para reconocer, así, a alguien que «se preocupó de que toda la información sobre África se conociera en el resto del mundo».

Desconocimiento generalizado

‘La Provincia 53’ nace del «desconocimiento» de Abad, quien, al igual que otras personas de su entorno o más jóvenes, sabía «muy poco de un territorio con el que habíamos tenido hasta hace tan poquito tiempo un vínculo muy intenso».

«Entonces me pongo a leer por mi cuenta para saciar esa curiosidad que tenía y descubro que hay una historia que no nos han contado. No quiero pensar que es por un interés político», sino porque «los planes de estudio muchas veces no llegaban hasta el siglo XX», explicó el periodista.

Descubrió «que tenemos una historia muy en común y muy cercana», al tiempo que se dio cuenta de que tenía una idea «bastante equivocada de lo que fue» la Marcha Verde de 1975, «auspiciada» por el rey de Marruecos cuando el dictador Francisco Franco ya agonizaba, y «de lo que fue la historia y la presencia de España en el Sáhara Occidental».

Un pueblo, continuó, al que en 1975 «se bombardea mientras huye hacia el desierto con napalm, con fósforo, con armas prohibidas», mientras España «decide retirarse a pesar del sentimiento de muchos de los que allí estuvieron haciendo el servicio militar o destinados como militares durante muchísimos años».

«Y a pesar del compromiso expreso que había tenido España en las Naciones Unidas de otorgarles el ansiado referéndum y darles el derecho a decidir», añadió el creador de un pódcast que va avanzando por la historia hasta llegar a la actualidad, pasando por la Transición democrática española.

Los saharauis «se sienten muy traicionados»

Es en esos primeros años de la democracia española cuando llega «la primera gran traición» a ojos de los saharauis, expuso Abad: la del socialista Felipe González.

Porque «antes de ser presidente» fue a los campos de refugiados que se estaban creando en la región argelina de Tinduf y «les promete en un mitin» que los socialistas «siempre estarán al lado del pueblo saharaui, que siempre estarán a favor de su lucha».

«A partir de ese momento es una traición tras otra. Ellos se sienten muy traicionados y es algo que llega prácticamente hasta nuestros días», sostuvo Abad.

Y recalcó que hay una «dualidad» entre lo que «piensa» la sociedad española, «a favor de la causa saharaui», y lo que hace su élite política, que en su opinión «nunca se ha comprometido» con ella.

Por ello, Abad espera que este premio Saliou Traoré contribuya a «ampliar ese conocimiento» y «amplificar el vínculo que tenemos con el pueblo saharaui» desde hace más de un siglo. EFE

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