The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Jorge Bava pretende que Cerro Porteño salga campeón dos veces en Paraguay este 2025

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 30 sep (EFE).- El nuevo entrenador de Cerro Porteño, el uruguayo Jorge Bava, afirmó este martes que su objetivo al frente del conjunto azulgrana es que se corone en 2025 campeón del Torneo Clausura y de la Copa Paraguay, las competiciones más importantes del fútbol del país.

«Lo primordial es ganar, buscar que la gente esté contenta, que Cerro en diciembre levante dos copas y para eso vinimos», expresó Bava en la conferencia de prensa de presentación en su nuevo cargo.

«Obviamente, tenemos la obligación de salir campeones, este es un club grande que te exige», enfatizó el también exportero, quien fue anunciado la víspera como nuevo entrenador del equipo paraguayo.

El Ciclón de Barrio Obrero fue campeón por última vez del Torneo Clausura en 2021 y del Torneo Apertura en 2020.

Cuando faltan dos meses para que concluya el Clausura de 2025, Bava agregó que hay «mucho trabajo» por delante, aunque reconoció que muchas cosas se han hecho «bien», al destacar que Cerro Porteño, con 28 puntos, escolta del líder Guaraní, que tiene 29 unidades.

«Si el equipo está a solo un punto quiere decir que las cosas en gran parte también se hicieron bien, así que se va a tratar de aprovechar eso», aseguró.

Cerro Porteño también disputa la Copa Paraguay, un certamen que involucra a equipos de la primera división, la intermedia y ligas regionales, que del 24 de septiembre al 7 de octubre juega sus octavos de final.

Bava llegó al país luego de dirigir al Independiente Santa Fe colombiano entre marzo y el 24 de septiembre pasado.

El entrenador uruguayo reemplazó en el banquillo de Cerro Porteño al argentino Diego Martínez, quien dirigió al equipo del 11 de diciembre de 2024 al 18 de septiembre pasado.

El debut de Bava será este sábado en un partido de la decimoquinta fecha del Clausura, contra Deportivo Recoleta, sexto de la tabla. EFE

nva/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR