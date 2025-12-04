Jorge Macri en los 60 años de EFE en Argentina: «Gracias por indagar donde otros callan»

3 minutos

Buenos Aires, 4 dic (EFE).- El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participó este jueves en la celebración del 60 aniversario de la Agencia EFE en Argentina y agradeció al medio por «indagar donde otros callan y por poner la lupa donde algunos prefieren la sombra».

En la inauguración de una exposición fotográfica organizada por EFE en ocasión de su aniversario, el alcalde de la capital argentina afirmó: «Quiero decirle gracias a la agencia, al periodismo en general, gracias por incomodar, por honrar esa tarea con pasión ética, por indagar donde otros callan y por poner la lupa donde algunos prefieren la sombra».

«EFE eligió Buenos Aires como un punto de partida desde donde entender la región, contarla en profundidad con todas sus complejidades, particularidades. Desde entonces esa mirada se expandió y se convirtió en una red periodística con presencia en más de 150 países, consolidándose como una voz global del mundo hispanoparlante y eso es tremendamente valioso», destacó Macri en su intervención.

«Si hay algo que esta ciudad defiende y en lo que creemos y en lo que tenemos plena coincidencia con EFE, es que el derecho a expresarnos, a disentir y a preguntar libremente tiene que ser protegido. Porque la calidad democrática de una sociedad depende en gran medida del grado de libertad con el que sus ciudadanos puedan decidir lo que piensan y en lo que creen», añadió el jefe de Gobierno ante importantes figuras de la política, la cultura y la sociedad argentinas.

Además, destacó que lo une a EFE «la voluntad de construir una sociedad más libre, justa e informada, donde cada persona tenga las herramientas para pensar con autonomía, decidir con información y participar con responsabilidad».

La exposición inaugurada este jueves en el MUNTREF Museo de la Inmigración se extenderá hasta el 1 de marzo de 2026 y propone a sus visitantes un repaso cronológico de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de Argentina, incluyendo sus distintas dictaduras militares, multitudinarias manifestaciones e importantes victorias deportivas.

En el acto de apertura de la exhibición estuvieron presentes también el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, y el embajador de España en Buenos Aires, Joaquín de Arístegui.

El desembarco de EFE en Buenos Aires hace 60 años significó no solo la apertura de su primera delegación fuera del territorio español sino también el establecimiento de su primera oficina en América, por lo que la exposición cuenta también con fotografías que ponen el foco en la mirada global y regional que caracteriza a la agencia. EFE

