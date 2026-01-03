Jorge Quiroga dice que la «democracia demanda» que González asuma Presidencia de Venezuela

La Paz, 3 ene (EFE).- El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga destacó este sábado que «cayó el narco-tirano» que se «robó» la Presidencia de Venezuela, en alusión a la captura por EE.UU. del mandatario Nicolás Maduro, y sostuvo que la «democracia demanda» que asuma el mando del país caribeño el opositor Edmundo González Urrutia.

«Cayó el narco-tirano que se robó la presidencia, la tiranía tambalea y la democracia demanda que asuma el Presidente electo de Venezuela @EdmundoGU (Edmundo González), con su VP @MariaCorinaYA (María Corina Machado)», escribió el conservador Quiroga (2001-2002) en X.

El también líder de Libre, la principal fuerza opositora con representación en el Legislativo boliviano, mencionó que González y Machado «ganaron» las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela en julio de 2024 «por 37 puntos», por lo que «son los únicos gobernantes legítimos y constitucionales» de ese país.

«Edmundo Presidente, #VenezuelaLibre, Gloria al Bravo Pueblo», concluyó Quiroga, conocido por antagonizar desde las redes sociales con el Gobierno de Maduro y expresar constantemente su apoyo a líderes opositores venezolanos como González y Machado.

El Gobierno del centrista Rodrigo Paz apoyó antes al «pueblo venezolano» en lo que consideró el inicio de un camino de «recuperación de su democracia» y consideró «ineludible» que haya una «transición democrática real» en Venezuela.

Los expresidentes izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), ambos aliados políticos de Maduro, cuestionaron por separado la acción estadounidense.

Mientras que la exmandataria transitoria Jeanine Áñez, de tendencia conservadora, señaló que «el fin de la tiranía narcoterrorista y el inicio de la restitución del Estado de Derecho continúa su camino imparable hasta que asuma el verdadero presidente electo» en Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su país llevó a cabo este sábado «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y dijo haber capturado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes son llevados a Nueva York, donde serán juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, luego de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas. EFE

