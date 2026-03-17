Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero desean suerte a Venezuela en final de Clásico Mundial

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Caracas, 17 mar (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero desearon suerte este martes a la selección venezolana en la final del Clásico Mundial de Béisbol, que se disputa hoy contra Estados Unidos.

«Desde aquí un abrazo, toda Venezuela está pendiente de ustedes. Seguro que hoy vamos a ganar», afirmó el diputado venezolano en declaraciones a la prensa en el Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento en Caracas.

Rodríguez destacó que el país suramericano ya pasó a los Juegos Olímpicos en este deporte y envió «la máxima de las suertes» al equipo nacional.

«Que mantenga la garra nuestra selección de Venezuela», agregó.

Por su parte, el expresidente español deseó éxito al equipo venezolano y aseguró que «el rival amerita una victoria», en referencia a Estados Unidos, que disputará la final con Venezuela dos meses y medio después del ataque militar estadounidense que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en EE.UU.

«A lo mejor doy suerte, porque recordaré que España ganó el primer mundial de fútbol conmigo en la presidencia del Gobierno en 2010», agregó el exmandatario .

El presidente parlamentario encabezó un encuentro de la comisión especial de seguimiento de la Ley de Amnistía con el expresidente español, a quien reconoció como «campeón de la paz en Venezuela», así como su «amigo» y «mentor».

Más temprano, la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a la oposición mayoritaria venezolana, animó a la selección para lograr una victoria, mientras que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también deseó éxito al equipo, que clasificó a la final tras vencer 4-2 a Italia en la semifinal del lunes.

El festejo por la primera clasificación a la final de un Clásico Mundial de Béisbol unió a los venezolanos que, sin distingo de inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones.

Venezuela y EE.UU. disputarán el título del Clásico Mundial este martes en el mismo estadio LoanDepot Park de Miami, donde Venezuela superó a la novena europea.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también reaccionó al triunfo de Venezuela sobre Italia, sugiriendo de manera irónica que el país latinoamericano podría convertirse en el «estado 51» de EE.UU.. EFE

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