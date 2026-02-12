Jorge Sampaoli, destituido como técnico del Atlético Mineiro

São Paulo, 12 feb (EFE).- El técnico argentino Jorge Sampaoli ha sido destituido como entrenador del Atlético Mineiro, tras un mal arranque de temporada, según informó este jueves el club brasileño.

«Jorge Sampaoli ya no es el entrenador del Atlético Mineiro. Después de una reunión en la ‘Cidade do Galo’, en la tarde de este jueves, las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico», señaló el conjunto de Belo Horizonte en sus redes sociales. EFE

