Jorge Vega, de Guatemala, se cuelga el oro en el Panamericano de gimnasia

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Río de Janeiro, 21 jun (EFE).- El guatemalteco Jorge Vega se coronó campeón en la prueba de suelo de gimnasia artística masculina este domingo en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro, con una puntuación de 14.166.

La medalla de plata fue para el colombiano Ángel Barajas, con 13.900 puntos, mientras que el bronce quedó en manos del brasileño Vitaliy Guimaraes, con 13.700, tras un reñido tercer puesto con el canadiense Felix Dolce.

Guimaraes empató en el puntaje final, pero tuvo una mayor calificación en dificultad, lo que le hizo merecedor de completar el podio.

Vega, nacido en 1995, obtuvo la mayor nota de dificultad del podio (5.7) y fue el único penalizado con 0.1 punto, pero su ejecución le bastó para imponerse.

Barajas, de apenas 19 años, reafirmó su condición como una de las grandes promesas de la gimnasia continental. EFE

mat/cmm

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