Jornada de votación en Portugal transcurre sin apenas incidentes, según Comisión Electoral

1 minuto

Lisboa, 12 oct (EFE).- Las jornada de votación en Portugal, donde este domingo se celebran elecciones municipales, transcurre «con normalidad» y sin apenas incidentes, dijo a EFE el portavoz de la Comisión Electoral, André Wemans.

La fuente precisó que ha habido alguna que otra incidencia, pero nada fuera de la común en unos comicios.

«La mayoría han estado relacionadas con la falta de ‘quorum’ en las mesas, lo que ha hecho que algunas se retrasaran un poco en abrir pero al final todas lo han hecho a tiempo», indicó Wemans.

Los centros de votación iniciaron su actividad a las 08.00 hora local (07.00 hora GMT) de este domingo y cerrarán a las 19.00 hora local (18.00 hora GMT) en Portugal peninsular y en Madeira, mientras que lo harán sesenta minutos más tarde en el archipiélago atlántico de las Azores por encontrarse en un huso horario diferente.

Más de 9,3 millones de portugueses están llamados hoy a las urnas para renovar 308 alcaldías, 308 asambleas municipales y 3.221 asambleas de freguesía, que es una subdivisión de los municipios que se corresponde con las antiguas parroquias civiles. A estas se suman 37 freguesías, que por tener menos de 150 electores, decidirán su distribución de poder en plenos de ciudadanos.

La participación hasta las 17.00 hora local (16.00 hora GMT) ha sido del 43,42 %, una cifra ligeramente superior al 42,34 % registrado en los comicios locales de 2021 hasta esa hora, según datos de la Secretaría General del Ministerio de Administración Interna (del Interior). EFE

ssa/ad