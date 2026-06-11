José ‘Chema’ Caballero presume en los Yanquis de la clasificación de Panamá al Mundial

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Redacción deportes, 11 jun (EFE).- El pelotero panameño José ‘Chema’ Caballero, de los Yanquis de Nueva York, afirmó este jueves, tras asistir al entrenamiento de la selección de fútbol de su país en Canadá, que en el vestuario del equipo neoyorquino se habla de la clasificación de Panamá al Mundial de 2026, algo de lo que presume entre sus compañeros.

«Claro que se habla, se habla de todo y entre eso del Mundial. Lastimosamente hay unos que fueron mejores que nosotros en el Clásico Mundial de Béisbol y ahora me toca sacar pecho de que nosotros estamos en los dos mundiales, ¿sabes? Y ellos no», manifestó entre risas Caballero, quien visitó este jueves a la selección panameña en el Centro de Entrenamiento de Nottawasaga en Ontario, Canadá, previo al inicio de la serie de Yanquis frente a los Azulejos.

Caballero, quien atendió a la prensa que sigue a la selección panameña, dijo estar «orgulloso» del equipo que dirige Thomas Christiansen y de que «nos venga a representar en el Mundial».

«Sé que la eliminatoria no fue nada fácil y la verdad que se disfrutó cada partido, cada vez que salían a la cancha y dejaron en alto nuestros colores. Ahora voy a disfrutar y a compartir con ellos y tratar de conocerlos un poco», expresó el campocorto panameño, quien adelantó que cenaría con los integrantes de la selección.

Al ser consultado sobre qué futbolista panameño le genera una identificación por su forma de jugar, Caballero señaló al volante Alberto ‘Negrito’ Quintero, porque es «un jugador que siempre que sale se deja notar», como lo hace él con los Yanquis.

«Me gusta mucho cómo juega ‘Negrito’, porque él se deja ver que está dentro de la cancha y así me identifico yo, de que siempre trato de que en el partido se note que yo estaba jugando ese partido», comentó.

Sobre la posibilidad de haber sido futbolista, el beisbolista dijo que le hubiese gustado estar «involucrado en la parte ofensiva, lo que es anotar o asistir o crear alguna jugada».

Caballero es el segundo grandesligas que visita al equipo panameño antes de su debut en el Mundial. El primero fue el receptor de los Cardenales de San Luis, Iván Herrera, previo al amistoso ante Bosnia y Herzegovina, que se jugó el pasado sábado en Misuri.

La Selección de Panamá está en el Grupo L junto con Inglaterra, Croacia y Ghana. Los canaleros debutarán en el Mundial el 17 de junio ante Ghana. EFE

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