José ‘La Melaza’ Reyes es elegido al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Santo Domingo, 3 sep (EFE).- José ‘La Melaza’ Reyes, uno de los campocortos más dinámicos de su generación, ha sido seleccionado para ingresar al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

La noticia se dio a conocer este miércoles, reconociendo la destacada trayectoria del exjugador de los Mets de Nueva York, cuya carrera estuvo marcada por su velocidad y habilidades ofensivas, dijo el Pabellón en una nota.

Reyes, de 42 años, será exaltado junto a los también peloteros Edwin Encarnación y José Offerman en la ceremonia que se celebrará el domingo 16 de noviembre en el auditorio del Sabón de la Fama, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Su elección fue resultado del voto del Comité Permanente de la institución, presidido por Dionisio Guzmán. El Comité también seleccionó a Gonzalo Mejía y Beato Miguel Cruz como propulsores.

‘La Melaza’, oriundo de Santiago de los Caballeros, dejó una «profunda huella» en las Grandes Ligas durante sus 16 temporadas con los Mets, los Marlins, los Azulejos y los Rockies.

Su velocidad se hizo evidente con 517 bases robadas, una cifra que lo sitúa en el puesto 33 de todos los tiempos. Entre sus logros más notables, lideró la Liga Nacional en promedio de bateo en 2011 con .337, y en triples en cuatro ocasiones. Además, fue líder de hits en 2008, y de bases robadas en 2005, 2006 y 2007.

Reyes, afirmó la nota, fue una pieza clave para que la República Dominicana ganara de manera invicta el Clásico Mundial de Béisbol en 2013. Su liderazgo y energía en el camerino fueron cruciales para mantener la cohesión del equipo y lograr la única medalla de oro para el país en este torneo.

A lo largo de su carrera, el dominicano acumuló en Grandes Ligas 2,138 hits, 145 jonrones, 387 dobles, 131 triples y 719 carreras impulsadas. Su desempeño en el campo le valió cuatro selecciones al Juego de Estrellas y un Bate de Plata en 2006.

En el béisbol invernal, Reyes jugó para los Gigantes del Cibao entre los años 2000 y 2004, regresando a la franquicia en esta nueva etapa como embajador y con diversas funciones.EFE

