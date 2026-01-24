José Antonio Kast llega a República Dominicana, el primer tramo de su gira por la región

3 minutos

Santiago (República Dominicana), 24 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, llegó este sábado a República Dominicana, primera parada de una gira que también le llevará a partir del lunes a El Salvador y Panamá.

Kast y su comitiva, incluida su esposa María Pía Adriasola, serán recibidos este sábado por el presidente del país, Luis Abinader, en la residencia presidencial de la provincia de Santiago, a 155 kilómetros de Santo Domingo.

Tras ser preguntado por la prensa sobre su interés de incluir este país en su gira, Kast destacó «el desarrollo y el crecimiento» que ha tenido República Dominicana, nación que conoció hace 35 años, «y no deja de sorprendernos su desarrollo, crecimiento y seguridad en todas las áreas», comentó.

«Para nosotros, como nación, es muy importante ver modelos de desarrollo, de crecimiento, el tema turístico, el de infraestructuras», añadió en sus declaraciones reproducidas por la Presidencia dominicana.

Asimismo, el futuro presidente chileno destacó la política migratoria «relevante» y «ejemplar» de República Dominicana, cuyo presidente ordenó en octubre de 2024 una política de deportaciones masivas de migrantes haitianos en situación irregular.

Desde entonces se deportan unos 10.000 migrantes haitianos por semana pese a los llamamientos de organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en el primer semestre de 2025 más de 4.000 personas murieron a causa de la violencia de las bandas armadas.

Kast, quien ha prometido mano dura con la migración, se trasladará mañana domingo junto a Abinader a la provincia de Dajabón (noroeste) para visitar el muro que República Dominicana levanta a lo largo de su frontera con Haití con el objetivo de controlar el tráfico de migrantes, drogas y armas, según informó la Presidencia local.

Tras culminar su visita a República Dominicana, se trasladará e El Salvador, donde se reunirá previsiblemente con el presidente de ese país, Nayib Bukele, cuya política carcelaria y de seguridad ha sido muy alabada por el chileno, aunque aún se desconocen detalles del encuentro.

Posteriormente, viajará a Panamá donde participará del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF – banco de desarrollo y el Gobierno panameño.

Ahí coincidirá con varios Jefes de Estado en la sesión inaugural, como son los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

El político ultraderechista viaja acompañado por su futuros ministros de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, y de Relaciones Exteriores, el alto ejecutivo Francisco Pérez Mackenna, quienes fueron presentados oficialmente el martes en una ceremonia en la capital de su país junto al resto del gabinete. EFE

