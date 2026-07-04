José Canale: «Necesitamos un partido largo contra Francia»

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Filadelfia (EE.UU.), 3 jul (EFE).- El defensa central paraguayo José Canale afirmó este viernes que la clave para competir con Francia en los octavos de final del Mundial será mantener la confianza, estar bien mentalizados y apostar por un partido largo.

«Nosotros tenemos que confiar en lo que tenemos que hacer, estar mentalizados por encima de todo y hacer un partido largo», afirmó Canale en declaraciones a periodistas en los campos de entrenamiento de la Universidad de Pensilvania.

Canale, autor del gol con el que Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penaltis de los dieciseisavos de final, admitió que ese cruce «físicamente repercutió mucho», pero aseguró que los jugadores guaraníes lo compensan «con la garra y la confianza generada».

El central de Lanús también habló de la dificultad de defender a un jugador como Kylian Mbappé: «te cuesta no tener un punto de referencia pero son cuestiones de ir hablando dentro del campo con los compañeros y ocupar bien los espacios».

Por su parte, el delantero Gustavo Caballero dijo que el grupo se ha aislado del ruido que ha generado la eliminación de Alemania y tener que enfrentar ahora a Francia.

«Nosotros no escuchamos mucho lo que se dice fuera. Sabemos de nuestra capacidad, el grupo está bien, confiado, esperamos hacer un gran partido y hacer una linda historia», afirmó el jugador del Portsmouth.

Caballero dijo que, comparado con Alemania, Francia «es un equipo intenso, que rota mucho» y con grandes nombres en la delantera.

«Pero vamos a trabajar nosotros, pensar en nosotros y hacer en el campo todo lo que estamos entrenando», afirmó el jugador paraguayo, que admitió que el plan es «primeramente cumplir en lo defensivo y salir rápido ofensivamente».

Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado a partir de las 17.00 horas (21.00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. EFE

at/hbr