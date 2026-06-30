José Carabalí regresa a Ecuador desde Perú para jugar en las filas de Liga de Quito

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Guayaquil (Ecuador), 30 jun (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito anunció este martes el regreso a Ecuador del extremo izquierdo José Carabalí, procedente del Universitario de Deportes de Perú, para reforzar su plantilla de cara a la reanudación de la Liga Pro y a los octavos de final de la Copa Libertadores.

«José Carabalí ya es albo, de una U a otra. Bienvenido al Rey de Copas», publicó el club capitalino en su red social X, oficializando la contratación de Carabalí que disputó 60 partidos en su paso por el cuadro peruano desde el año pasado.

El defensa o extremo izquierdo, de 29 años, reforzará al Rey de Copas desde la segunda fase de la primera etapa de la Liga Pro de Ecuador y desde los octavos de final de la Libertadores desde agosto próximo contra el Mirassol, de Brasil, al mando del técnico brasileño Tiago Nunes.

Además del Universitario de Deportes, Carabalí militó en clubes locales como Universidad Católica y el Orense; en el Always Ready, de Bolivia y Nagoya Grampus, de Japón.

Con todo, Liga de Quito también se ha reforzado con el centrocampista local Iván Frangoy Zambrano, de 29 años, que militó con el Libertad de Loja en la primera fase del torneo ecuatoriano, y con el extremo izquierdo Kevin Velasco, de 26 años, una de las figuras de la primera fase de la Liga Pro con el Mushuc Runa.

Entre las figuras extranjeras que refuerzan al cuadro capitalino se destacan los defensas Ricardo Adé (Haití) y Gean Franco Allala (Uruguay); los centrocampistas Jesús Pretell (Perú), Gabriel Villamil (Bolivia) y Fernando Cornejo (Chile); los atacantes Deyverson (Brasil), Jeison Medina (Colombia) y Rodney Redes (Paraguay).

Liga de Quito está sexto en la tabla de posiciones de Ecuador, con 24 puntos, en 15 partidos disputados, pero con un encuentro pendiente que lo disputará este miércoles contra el Orense, mientras el líder del torneo ecuatoriano es el Independiente del Valle, con 37 unidades. EFE

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