José Jerí dice que Perú «necesita estabilidad», pero respeta el derecho a la protesta

4 minutos

Lima, 14 oct (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó este martes que su país necesita «más que nunca estabilidad y tranquilidad», pero remarcó que respeta «el derecho de protesta de sectores que se han visto olvidados».

«Hemos pasado momentos complicados», señaló Jerí ante periodistas y un grupo de personas a las que se acercó a saludar en una esquina de la Plaza de Armas de Lima tras reunirse en el Palacio de Gobierno con autoridades municipales del Callao, la provincia portuaria anexa a la capital peruana.

El mandatario, quien presidía el Congreso y el viernes pasado asumió la jefatura de Estado por sucesión constitucional, tras la destitución de Dina Boluarte por una «permanente incapacidad moral», agregó que Perú «merece la oportunidad de vivir pensando que un mañana, así como el presente, puede ser mejor».

«No perdamos el optimismo», invocó antes de asegurar que durante su gestión, que debe culminar el 26 de julio de 2026, «se va a combatir» el incremento del crimen organizado, que es la principal exigencia de la ciudadanía.

Respeto al derecho a la protesta

Ante la movilización ciudadana que ha sido convocada para este miércoles por jóvenes estudiantes y trabajadores de la llamada ‘Generación Z’, el gobernante dijo que respeta «el derecho a la protesta de sectores que se han visto olvidados», aunque los invitó «a dialogar».

Tras asegurar que «la premisa de esta gestión es el diálogo», enfatizó que su país «merece compromiso».

«Tengamos fe, no perdamos el optimismo para poder seguir adelante como país», sostuvo para luego mencionar que se afronta una «responsabilidad histórica de contribuir a la estabilidad» de su país.

En medio de las preguntas de la prensa y los vítores y consignas de las personas que se encontraban en las cercanías, Jerí mostró una camiseta en la que figuraba la bandera de su país con el lema «Paz por el Perú».

Posteriormente, declaró brevemente a los periodistas que su gestión tiene «un gabinete recién juramentado» que, según dijo, «tiene las cualidades para justamente en este momento transición combatir la inseguridad ciudadana».

«Hay voces críticas, es inevitable, pero va a ser la gestión y la acción lo que demuestre» la intención de «derrotar a la delincuencia», concluyó.

Una nueva movilización ciudadana

El gobernante ofreció estas declaraciones horas antes de que comience una movilización en Lima y otras ciudades del país, convocada por jóvenes estudiantes y trabajadores, a la que se unirán gremios sindicales, colectivos y otros sectores sociales.

La protesta fue organizada, en principio, para exigir a las autoridades del gobierno de la entonces presidenta Boluarte y al Congreso que tomen mayores medidas para enfrentar el gran incremento de la inseguridad ciudadana, pero la entonces mandataria fue destituida por el Congreso el pasado jueves.

A pesar de ello, la convocatoria se ha mantenido con la misma demanda central, a la que se ha añadido la exigencia de que «se vayan todos» los integrantes de la clase política nacional.

Este martes, la Policía Nacional de Perú (PNP) presentó un plan de operaciones para controlar esas manifestaciones, pero tras garantizar que respetará el derecho a la reunión pacífica y la protesta, remarcó que esta debe realizarse «sin armas».

Jerí designó este martes un Consejo de Ministros liderado por el abogado constitucionalista Ernesto Álvarez, mientras que el Ministerio del Interior, del que depende la PNP, fue asumido por el general retirado Vicente Tiburcio, quien integró el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que capturó en 1992 a la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso. EFE

dub/rrt