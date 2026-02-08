José López-Portillo alerta de una «tercera gran crisis» para México: «no tenemos tiempo»

Cristina Sánchez Reyes

Ciudad de México, 8 feb (EFE).- México se encuentra al borde de la que podría ser la crisis más profunda de su historia moderna, marcada por una transformación tecnológica y económica de gran escala, advirtió José Ramón López-Portillo, analista, académico e hijo del expresidente del mismo nombre (1976-1982) ya fallecido y representante del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En su libro ‘Tres crisis’, López-Portillo analiza las transiciones históricas del país y los errores que, a su juicio, han llevado a repetir ciclos de colapso.

En una entrevista con EFE, el autor explicó que su obra identifica tres grandes eras económicas -el nacionalismo económico, el neoliberalismo y la actual etapa vinculada a la llamada Cuarta Transformación (4T)- y sostiene que las crisis surgen en el paso de una a otra, cuando no existe una estrategia clara ni diálogo entre los distintos actores sociales.

“Lo que nos ha faltado es la disposición para entender el pasado con rigor, con rigor verificable, y para proyectar de allí una estrategia que evite los males mayores de una crisis”, señaló.

A su juicio, las crisis no solo implican cambios de modelo económico, sino que “afectan profundamente a la sociedad mexicana”.

Engañosa estabilidad

El académico alertó que el país vive una sensación engañosa de estabilidad. “Estamos como en una línea muy delgadita para llegar a esa crisis otra vez”, dijo, al advertir que la actual transformación tecnológica y digital podría desbordar la capacidad de adaptación de las instituciones mexicanas.

López-Portillo sostiene que uno de los principales obstáculos ha sido la construcción de narrativas ideologizadas y simplistas sobre el pasado, utilizadas para legitimar proyectos políticos.

“Seguir acusando al pasado de nuestros propios males y deficiencias no nos puede llevar sino a la torpeza para enfrentar el futuro”, afirmó.

En ese sentido, criticó la confrontación permanente entre corrientes políticas. “El neoliberalismo acusó al nacionalismo económico; la 4T acusó al neoliberalismo; y ahora los críticos de la 4T acusan al actual gobierno de populismo. Y no hay diálogo”, señaló, al describir un clima que calificó de “infantil” y poco productivo.

Explicar con evidencia

El libro, explicó, se apoya en material inédito, incluidos archivos presidenciales, documentos recientemente desclasificados en Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, así como entrevistas con protagonistas de decisiones clave.

López-Portillo subrayó que la obra no busca justificar ni condenar a las personas, sino explicar decisiones con evidencia.

“Todo eso lo explico con documentos, no con mis dichos, no con mis adjetivos”, afirmó.

Reconoció que el proceso implicó un ejercicio personal complejo, pero defendió la necesidad de honestidad intelectual, incluso al analizar episodios que involucraron a su familia como la etapa de su padre al frente del país (1976-1982) marcada por una profunda crisis económica.

El autor advirtió que la próxima crisis podría tener un carácter existencial, impulsada por fenómenos como la automatización, la inteligencia artificial y una reconfiguración geopolítica que acelera el cambio más allá de la capacidad de respuesta del Estado.

“Nuestras instituciones avanzan linealmente, mientras el cambio externo avanza exponencialmente”, explicó.

Frente a este escenario, López-Portillo propone una “gobernanza adaptativa”, basada en la colaboración entre gobierno, sector privado, academia y una sociedad informada y participativa.

“No es un gobierno fuerte y centralizado, sino uno que sepa adaptarse constantemente a los riesgos y oportunidades”, dijo.

También alertó sobre el riesgo de nuevos autoritarismos en un contexto de crisis económica y social. “Cuando las poblaciones pierden viabilidad, los gobiernos reprimen”, afirmó, al señalar que este fenómeno ya se observa a nivel global.

El reto de Sheinbaum

Respecto al actual Gobierno de Claudia Sheinbaum, consideró que el reto central será romper con la lógica de preservación del poder y abrir espacios reales de diálogo.

“No hay manera de que México pueda sobrevivir a esto creciendo al 0,7 % y sin una estrategia”, advirtió.

Pese al diagnóstico crítico, López-Portillo sostuvo que México cuenta con ventajas significativas, como su ubicación geográfica, su población joven y su capacidad creativa. “Se puede hacer, otros países lo han hecho”, afirmó, pero insistió en que el tiempo es limitado.

“No tenemos tiempo. O entendemos lo que viene y construimos algo nuevo, o esta crisis nos va a arrollar”, concluyó. EFE

