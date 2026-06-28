José Luis Rodríguez, tras la derrota ante Inglaterra: «Hoy fue cuando más lo intentamos»

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East Rutherford, 27 jun (EFE).- El atacante panameño José Luis Rodríguez aseguró este sábado que el equipo canalero disputó ante Inglaterra el partido en el que «más se intentó» marcar goles, pero se volvieron a quedar en blanco por tercer partido seguido en el Mundial.

«Nos vamos tristes porque queríamos conseguir anotaciones. Este partido creo que fue donde más lo intentamos, porque en los otros partidos tuvimos mayor posesión, pero no buscamos tanto el arco, no fuimos tan peligrosos», expresó el futbolista panameño en zona mixta, preguntado por EFE, después de que Panamá perdiera 2-0 ante Inglaterra en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

Panamá cierra su segunda participación mundialista con cero puntos tras derrotas por 1-0 ante Ghana y Croacia y 2-0 ante Inglaterra, y como la única selección que no ha conseguido marcar ningún gol. También se queda sin lograr ningún punto, algo que ya sucedió en Rusia 2018.

«De 2018 a este Mundial somos dos selecciones muy distintas. Todos han visto la manera en la que ha competido Panamá. Obviamente hemos crecido bastante en poco tiempo», agregó Rodríguez.

José Luis Rodríguez protagonizó uno de los dos goles de Panamá en Rusia 2018, pero se lo atribuyeron a Yassine Meriah, defensa tunecino, en propia puerta. EFE

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