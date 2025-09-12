José Manuel Campa dejará su cargo al frente de la EBA el próximo en enero
París, 12 sep (EFE).- El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, dejará su cargo el 31 de enero de 2026, tres años antes de que termine su mandato, según confirmó a EFE este viernes un portavoz del supervisor europeo.
Campa, nacido hace 60 años en Oviedo (Asturias), presentó su dimisión en la última reunión del consejo de supervisores de la EBA, indicó el portavoz, confirmando así una información avanzada por la agencia estadounidense Bloomberg. EFE
