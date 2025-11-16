José Manuel Cravioto: «Los que hacemos cine en México crecimos viendo a Almodóvar»

4 minutos

Fermín Cabanillas

Huelva (España), 16 nov (EFE).- El director de cine mexicano José Manuel Cravioto aboga por fortalecer las relaciones culturales entre su país y España, y entiende que las series o el cine español pueden ser un vehículo para ello, al destacar que quienes hacen cine en su país crecieron «viendo el cine de Almodóvar».

Lo explica durante una entrevista con EFE en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en el sur de España, donde ha presentado su último trabajo, ‘Autos, mota y rocanrol’, rodado como un falso documental que fusiona, con formatos de ficción, un guion que narra la insólita historia de Justino y ‘el Negro’, los hermanos que organizaron una carrera de coches y un pequeño concierto en 1971.

Sin embargo, lo que prometía ser una empresa sencilla se transforma en una serie de desventuras, giros inesperados y un escándalo nacional en la portada de todos los periódicos del país.

Su trabajo ha hecho que se conozca en España un hecho que tuvo una gran resonancia en el México de principios de la década de los 70, y, por eso, Cravioto cree que «la cultura en general, la literatura, el cine, el teatro, incluso la televisión» pueden unir a dos países «que tanto tienen en común».

El cineasta subraya cómo se sigue en México a Pedro Almodóvar y a otros directores españoles, y asegura que lo aprecia ahora más aún, porque desde hace tiempo reside en España.

«Estamos separados, consumimos muy poco de nuestro cine, pero creo que cada vez más se cerrará ese cerco y compartiremos muchas cosas más», dice sobre ambos países.

El Woodstock mexicano

Cravioto ha dirigido un falso documental recordando el concierto que tuvo lugar cerca del Club de Golf Avándaro y su lago, en el asentamiento de Tenantongo, que se considera la versión mexicana del festival de Woodstock y el evento más importante en la historia del rock mexicano.

Inicialmente pensado como una cita de exhibición automovilística transmitida por televisión con un intermedio de rock para atraer al público juvenil, finalmente fueron 18 conciertos, a los que se esperaba que acudieran unas 2.000 personas, pero más de 500.000 terminaron dándose cita, y todo ello provocó que los organizadores se arruinasen.

A pesar de su resonancia, nunca se había hecho una película sobre este tema, aunque «hubo esfuerzos por hacer documentales, piezas, y hay segmentos en ciertos documentales que tocan el evento, pero no necesariamente con la estructura de cómo sucedió».

Eso es así en buena parte porque no se conocía la historia real, «porque Justino y Eduardo López Negrete habían ocultado durante muchos años que ellos habían sido los organizadores», indica.

Con el paso del tiempo, el concierto «se satanizó», pero al conocer a Justino, Cravioto decidió iniciar el proyecto porque le parecía «una historia de amistad de dos chicos que quieren organizar un negocio y les sale todo mal. Y eso es ya una película en sí misma».

Un conciso trabajo de diseño

El director destaca el trabajo de diseño de producción, ya que toda la película está ambientada en el México de 1971, y añade que con esta obra ha cumplido con su deseo de hacer un falso documental, lo que pensó cuando fue conociendo el material de archivo con el que podía contar, aunque parte de las grabaciones originales de la época se han terminado perdiendo.

‘Autos, mota y rocanrol’ abrió el sábado la sección oficial del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, tras ser premiada por la Mejor Interpretación (Emiliano Zurita) en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Supone un nuevo trabajo de este cineasta nacido en Ciudad de México en 1981, director, guionista y productor, del que destacan sus filmes ‘Mexican Gángster’ y ‘Bound to Vengeance’, además de ser el responsable de la serie ‘El Refugio Atómico’, estrenada en España por Netflix. EFE

fcs/vg/mgr/llb

(foto)(vídeo)