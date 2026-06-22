José Manuel Restrepo, el académico que salta a la Vicepresidencia con De la Espriella

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Paula Cabaleiro

Bogotá, 18 jun (EFE).- Hace apenas unos meses José Manuel Restrepo estaba dedicado a dirigir una universidad y a opinar sobre economía en los medios de comunicación. Este domingo, tras el ajustado triunfo de Abelardo de la Espriella en el conteo preliminar de las elecciones presidenciales, todo apunta a que asumirá la Vicepresidencia de Colombia como la principal ficha técnica y económica del futuro Gobierno.

Católico practicante, casado y padre de tres hijos, quienes lo conocen destacan su capacidad para construir consensos, algo que contrasta con el estilo confrontacional del eventual presidente electo.

Durante años fue habitual verlo desplazarse en transporte público hacia sus actividades académicas, incluso cuando dirigía algunas de las universidades privadas más prestigiosas del país. En la década de 2000 recibió además reconocimientos como uno de los ejecutivos jóvenes más sobresalientes de Colombia.

A sus 55 años, Restrepo se perfila como uno de los hombres más influyentes de la futura administración.

El economista y exministro no solo será, si los resultados definitivos confirman la victoria, el vicepresidente de Colombia, sino también el principal escudero de De la Espriella y el encargado de liderar buena parte de la interlocución económica e internacional del nuevo Gobierno.

Su llegada a la campaña presidencial de De la Espriella surgió de manera espontánea durante una cena en Barranquilla.

Según ha contado, desconocía que el candidato tenía previsto ofrecerle la candidatura a la Vicepresidencia esa noche porque hasta entonces, habían coincidido apenas en unas pocas ocasiones.

De la rectoría a la política

Su carrera ha estado marcada mucho más por los salones de clase que por las plazas públicas.

Economista de la Universidad del Rosario, con estudios de posgrado en Reino Unido, Restrepo dirigió instituciones como el CESA, la Universidad del Rosario y la Universidad EIA antes de dar el salto al Gobierno de Iván Duque (2018-2022), donde fue ministro de Comercio y posteriormente de Hacienda.

Aunque es ampliamente conocido por sus posiciones económicas, como columnista de prensa y comentarista habitual en medios de comunicación, Restrepo había mantenido un perfil relativamente discreto. Por eso sorprendió su decisión de abandonar temporalmente la academia para sumarse a la campaña de De la Espriella.

«Yo me sumo a esta campaña pudiendo no hacerlo porque yo estaba en el mundo académico tranquilamente», dijo en una entrevista con EFE antes de la primera vuelta presidencial, en la que explicó que veía un riesgo para la democracia colombiana si la izquierda permanecía en el poder.

Más que un vicepresidente protocolario, Restrepo perfila un papel central en el futuro Gobierno que empezará el próximo 7 de agosto. Durante la campaña, De la Espriella aseguró que dejaría en sus manos buena parte de la interlocución internacional y económica de la futura administración.

«Me va a corresponder asumir el rol protagónico de conectar la política local con la política internacional», explicó Restrepo a EFE al describir las funciones que tendría en un eventual Gobierno.

Esa combinación entre experiencia técnica, trayectoria académica y cercanía con el sector empresarial es precisamente lo que De la Espriella buscó al escogerlo.

Si De la Espriella representa el liderazgo político que llevará a la ultraderecha a la Casa de Nariño, Restrepo encarna el perfil del tecnócrata llamado a aportar experiencia de gestión, moderación y credibilidad económica a su Gobierno. EFE

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