José Manuel Restrepo, mano derecha y cerebro económico del ‘Tigre’ De la Espriella

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Paula Cabaleiro

Bogotá, 18 jun (EFE).- Mientras Abelardo de la Espriella arenga a los votantes, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, les pide un gesto distinto: poner la mano sobre el corazón. Lo hace una y otra vez en sus actos de campaña, convencido de que ese símbolo representa la convicción, la sangre y el compromiso con Colombia de cara a la segunda vuelta presidencial del domingo.

Con esa imagen sale en el logo de campaña del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria y resume buena parte de su personaje político, la de un economista de formación y académico de carrera que dio el salto a la política electoral tras años en las aulas universitarias.

Católico practicante, casado y padre de tres hijos, quienes lo conocen destacan su capacidad para construir consensos, algo que contrasta con el estilo confrontacional del candidato.

Durante años fue habitual verlo desplazarse en transporte público hacia sus actividades académicas, incluso cuando dirigía algunas de las universidades privadas más prestigiosas del país. En la década de 2000 recibió además reconocimientos como uno de los ejecutivos jóvenes más sobresalientes de Colombia.

A sus 55 años, Restrepo es el compañero de fórmula y principal escudero del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, un papel que pocos imaginaban para quien hasta hace unos meses estaba concentrado en su labor como rector de la Universidad EIA de Antioquia (noroeste), cargo que ocupa desde octubre de 2022.

Su llegada a la campaña presidencial de De la Espriella surgió de manera espontánea durante una cena en Barranquilla.

Según ha contado, desconocía que el candidato tenía previsto ofrecerle la candidatura a la Vicepresidencia esa noche, a pesar de que, hasta entonces, habían coincidido apenas en unas pocas ocasiones.

De la rectoría a la política

Su carrera ha estado marcada mucho más por los salones de clase que por las plazas públicas.

Economista de la Universidad del Rosario, con estudios de posgrado en Reino Unido, Restrepo dirigió instituciones como el CESA, la Universidad del Rosario y la Universidad EIA antes de dar el salto al Gobierno de Iván Duque (2018-2022), donde fue ministro de Comercio y posteriormente de Hacienda.

Aunque es ampliamente conocido por sus posiciones económicas, como columnista de prensa y comentarista habitual en medios de comunicación, Restrepo había mantenido un perfil relativamente discreto. Por eso sorprendió su decisión de abandonar temporalmente la academia para sumarse a la campaña de De la Espriella.

«Yo me sumo a esta campaña pudiendo no hacerlo porque yo estaba en el mundo académico tranquilamente», dijo en una entrevista con EFE antes de la primera vuelta presidencial, en la que explicó que veía un riesgo para la democracia colombiana si la izquierda permanecía en el poder.

Más que un compañero de fórmula convencional, Restrepo está llamado a convertirse en una especie de canciller económico de un eventual gobierno de De la Espriella. El candidato presidencial ha dicho que dejaría en sus manos buena parte de la interlocución internacional y económica de una futura administración.

«Me va a corresponder asumir el rol protagónico de conectar la política local con la política internacional», explicó Restrepo a EFE al describir las funciones que tendría en un eventual Gobierno.

Esa combinación entre experiencia técnica, trayectoria académica y cercanía con el sector empresarial es precisamente lo que De la Espriella buscó al escogerlo.

Si el candidato presidencial representa la voz más combativa de la campaña y es conocido por sus seguidores como el ‘Tigre’, Restrepo encarna el perfil del tecnócrata que promete aportar experiencia de gestión, moderación y credibilidad económica a la fórmula. EFE

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