José Manuel Restrepo: continuidad de izquierda en el poder destruirá democracia colombiana

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Jorge Gil Ángel

Bogotá, 21 may (EFE).- El exministro colombiano de Hacienda José Manuel Restrepo afirma en una entrevista con EFE que decidió dejar la academia y volver a la política para ser compañero de fórmula del candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella porque considera que la continuidad de la izquierda en el poder destruirá la democracia.

«Yo me sumo a esta campaña pudiendo no hacerlo porque yo estaba en el mundo académico tranquilamente. Lo hago porque estoy viendo un riesgo grande en el futuro de la democracia en Colombia», expresa Restrepo, cuyo nombre aparecerá en el tarjetón de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo junto al de De la Espriella.

Para el exministro de Hacienda y de Comercio, que también fue rector de las universidades privadas del Rosario, CESA y EIA, una victoria del candidato izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente, Gustavo Petro, puede atentar contra las libertades y afectar «la iniciativa privada» de Colombia.

«La continuidad de Petro, en cabeza de Cepeda (…) significa una destrucción de la democracia para este país. Romper los pesos y contrapesos de la democracia», afirma Restrepo, de 55 años, economista de la Universidad del Rosario, con maestría en Economía de The London School of Economics y un doctorado en Administración de la Universidad de Bath (Reino Unido).

En estas elecciones, agrega, Colombia «va a tomar la decisión entre dos modelos distintos de país: Un modelo que destruye la democracia o un modelo que preserva la democracia y defiende la iniciativa privada».

«Yo creo que va a ser un punto de inflexión en la historia de Colombia y estoy aquí para garantizar que nuestro país no pierde el rumbo, manifiesta.

En la carrera por la Presidencia hay 12 candidatos pero Cepeda y De la Espriella están en los primeros lugares en las encuestas.

Cepeda tiene el 37,2 % de la intención de voto, mientras que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, marca el 20,4 %, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicada el pasado 3 de mayo.

Connivencia entre Gobierno y grupos armados

Uno de los retos que enfrentarán, en caso de ganar las elecciones, según Restrepo, es «un problema severo en materia de seguridad, de connivencia entre los grupos criminales y el Gobierno actual».

«En materia de seguridad todos los indicadores son vergonzosos», explica Restrepo, quien asegura que hay «una profunda incapacidad del Gobierno de Petro para hacer algo en contra de la producción de coca, que es el almendrón del problema, o de la minería de extracción criminal».

El candidato vicepresidencial critica además la política de ‘paz total’ con la que el Gobierno busca acuerdos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC o el sometimiento a la justicia de bandas criminales como el Clan del Golfo.

«Petro decidió hacer un proceso de paz total, de la mano de Cepeda (que fue negociador en los diálogos con el ELN), que es un fracaso total, que lo único que generó es la entronización en el país de un escenario de criminalidad en donde los ciudadanos terminaron casi que viendo cómo los criminales eran ensalzados en plaza pública», añade.

«Gran problema» económico

Restrepo considera que si ganan deben solucionar el «gran problema» fiscal porque el actual Gobierno «no solamente deja la olla raspada, sino que se llevó la olla y la deja empeñada».

«El déficit primario en solo dos años crece más de 10 veces, la deuda pública en tres años y medio crece más de un 50 %. Y obviamente la caja de la nación está sin los recursos suficientes», detalla.

Por eso considera imperioso «disminuir de manera significativa el tamaño del Estado, porque hay derroche, hay excesos de gasto público».

«Lo que hemos dicho es que para el 2030 haya por lo menos una disminución del 40 % del gasto de funcionamiento (…) y generar una gran estrategia de crecimiento basado en el sector empresarial, no en el Estado, basado en la iniciativa privada, apoyando sectores como la agroindustria, servicios basados en conocimiento, la energía, el turismo sostenible, la industria 4.0», señala.

Punto de encuentro de Colombia con el mundo

Si ganan, Restrepo será un «punto de encuentro entre Colombia y el mundo», ya que De la Espriella dice que viajará poco y dejará en sus manos los asuntos exteriores.

«El presidente Abelardo va a estar todo el tiempo en el país, cada semana en un departamento distinto, solucionando los enormes problemas que dejan Petro y Cepeda, y a mí me va a corresponder asumir el rol protagónico de conectar la política local con la política internacional», expresa el exministro.

En ese sentido, afirma que Colombia debe fortalecer su relación con Estados Unidos y aprovechar la situación actual de Venezuela «como una gran plataforma de crecimiento de este país».

Finalmente, asegura que la fórmula presidencial que integra no es de extrema derecha: «Si fuera extrema derecha, yo no sería candidato a la Vicepresidencia de la República. Siempre me he descrito como un economista con corazón, como un economista que incluso no viene de la ortodoxia económica». EFE

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