José María Giménez no jugará con Uruguay en el cierre de las eliminatorias mundialistas

Montevideo, 29 ago (EFE).- El central del Atlético de Madrid José María Giménez no jugará la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, según confirmó este viernes el seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa.

Así lo indicó en una conferencia de prensa que dio en el estadio Centenario de Montevideo, donde el próximo jueves la Celeste buscará sellar su boleto a la Copa del Mundo en el encuentro que disputará frente a la selección de Perú.

«José María Giménez no va a estar disponible. Después del Mundial de Clubes se fueron encadenando algunas dificultades vinculadas con la salud deportiva de él», puntualizó el director técnico, quien subrayó que en la próxima convocatoria volverá a contar con el capitán.

También se refirió a la situación del atacante del Sporting de Portugal Maximiliano Araújo y dijo que, a raíz del problema muscular que tuvo hace veinte días, el cuerpo técnico optó por no convocarlo.

Este viernes, Giménez y el centrocampista español Álex Baena fueron bajas de Atlético de Madrid en el entrenamiento y este sábado no estará en el partido que el once del argentino Diego Simeone disputará frente a Alavés en Vitoria.

El 4 de septiembre, Uruguay recibirá a Perú en el Centenario en un encuentro enmarcado en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Allí, la selección dirigida por Bielsa podría dejar sellado el boleto a su quinta Copa del Mundo consecutiva, después de haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

El martes 9 de septiembre, Uruguay cerrará su participación enfrentándose a Chile como visitante.

Disputadas hasta el momento 16 jornadas de las eliminatorias, la Celeste ocupa la cuarta posición de la clasificación con 24 unidades, una menos que las que tienen Ecuador y Brasil y las mismas que suma Paraguay.

Once más tiene el líder, Argentina, que la próxima semana enfrentará a Venezuela en un juego que será el último oficial de Lionel Messi jugando en casa con la camiseta de la selección. EFE

