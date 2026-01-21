José Martínez, del Corinthians, varado en Venezuela por demoras para renovar su pasaporte

2 minutos

São Paulo, 21 ene (EFE).- El centrocampista venezolano José el ‘Brujo’ Martínez justificó este miércoles su ausencia en las filas del Corinthians debido a la crisis en su país, la cual le impide renovar su pasaporte para regresar legalmente a Brasil.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el futbolista citó que la situación en Venezuela, tras la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, ha «dificultado el acceso a servicios básicos prestados por los organismos» oficiales y, por tanto, paralizado la emisión de documentos de identidad.

«Además de ser un documento de viaje, mi pasaporte es lo que me da derecho a actuar en Brasil, con mi visa de trabajo», expresó el jugador de 31 años, que volvió a Venezuela durante el período de vacaciones.

También comentó que «estaría mucho más feliz» si hubiese podido regresar a Brasil e «iniciar la temporada» junto a sus compañeros, «entrenando, defendiendo los colores y ayudando al Timão a conquistar victorias y títulos».

Asimismo, el volante, que llegó en agosto de 2024 al club con un contrato hasta fines de 2027, afirmó que la comisión directiva y técnica, bajo el mando de Dórival Júnior, tiene «total conocimiento» de todos los «pasos» que está llevando a cabo para revertir la situación.

El club, flamante vencedor de la Copa de Brasil, comenzó los entrenamientos el sábado 3 de enero y, hasta el momento, disputó tres partidos correspondientes al Campeonato Paulista, que resultaron en dos victorias y un empate.

El domingo 1 de febrero medirá fuerzas contra el Flamengo por la Supercopa de Brasil, que año a año saca a la cancha al vencedor de la Copa de Brasil y del último Campeonato Brasileño. EFE

