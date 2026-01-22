Joven periodista filipina es declarada culpable de financiar el terrorismo

afp_tickers

1 minuto

Una joven periodista filipina que llevaba casi seis años en una prisión provincial fue declarada culpable este jueves de financiar el terrorismo, en un caso que oenegés y una relatora de la ONU calificaron como «parodia de la justicia».

La reportera comunitaria y locutora Frenchie Cumpio, de 26 años, y su excompañera de cuarto Marielle Domequil rompieron en llanto y se abrazaron cuando se leyó el veredicto de culpabilidad y una jueza les impuso una pena de hasta 18 años de prisión.

Cumpio y Domequil fueron detenidas en febrero de 2020 por delitos relacionados con armas, acusadas de posesión de una pistola y una granada. Más de un año después, se les señaló de financiación del terrorismo, cargo por el que arriesgaban hasta 40 años de cárcel.

Ambas fueron absueltas de un delito menor sobre armamento.

El caso lo han seguido de cerca organismos de derechos humanos, entre ellos la Fundación Clooney para la Justicia de George y Amal Clooney, que en octubre cuestionó la prolongada detención y los «repetidos aplazamientos y lentitud en el proceso».

La relatora especial de la ONU Irene Khan había advertido anteriormente que los cargos contra Cumpio parecían ser «una represalia por su trabajo como periodista».

cgm-cwl/abs/arm/mvl