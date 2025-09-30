The Swiss voice in the world since 1935
Joven venezolano sale de hospital de Ecuador tras 1.245 días de luchar por su vida

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 30 sep (EFE).- El venezolano Jhorman G., de 29 años de edad, recibió el alta médica del hospital público Teófilo Dávila (HTD), de Ecuador, donde permaneció 1.245 días tras ser asaltado mientras trabajaba en la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, confirmó a EFE una fuente de esa casa de salud.

El HTD informó este martes de que el joven estuvo ingresado tres años y cinco meses, tras sufrir un trauma raquimedular, consecuencia de un asalto con arma blanca, que lo dejó en condición de cuadriplejia.

Desde su ingreso, Jhorman fue sometido a una cirugía de alto riesgo y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), conectado a un respirador artificial y bajo estricta vigilancia médica, las 24 horas del día.

El médico intensivista Jorge Caamaño explicó que el paciente recibió atención de un equipo multidisciplinario, con cuidados médicos especializados, alimentación adecuada y terapias físicas que permitieron mantenerlo con vida y estabilidad.

«Durante todo este tiempo estuvo bajo ventilación mecánica. Hoy, gracias al esfuerzo de todo el personal del hospital, puede finalmente ir a casa», señaló Caamaño.

Entre lágrimas, Jhorman dijo estar agradecido: «Primero con Dios y con el personal del Hospital Teófilo Dávila. Estoy con vida gracias a su entrega y buen corazón».

«Hoy soy feliz porque voy a estar en casa con mi familia, algo que siempre soñé, desde que mi vida cambió», dijo el joven que fue despedido en medio de un emotivo acto.

Por su parte, el gerente hospitalario Franklin Satama destacó el trabajo conjunto con la Gobernación de la provincia de El Oro, que permitió equipar la vivienda de los padres de Jhorman con un respirador artificial y un sistema de oxígeno, garantizando su seguridad en casa.

«Gracias al aporte del gobernador Jimmy Blacio se logró dotar de los equipos necesarios, lo que hace posible que Jhorman hoy pueda reunirse con su familia», indicó Satama.

Durante 2025, 112 pacientes han sido dados de alta de la UCI del Hospital General Teófilo Dávila. EFE

sm/nvm

