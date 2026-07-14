JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup aumentan beneficios en segundo trimestre

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Los bancos JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup registraron un aumento de beneficios en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con sus resultados publicados este martes.

JPMorgan Chase reportó beneficios en el segundo trimestre por 21.200 millones de dólares, 41% más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos subieron 28%, hasta 57.300 millones de dólares.

Los resultados fueron especialmente sólidos en la división de mercados de JPMorgan, aprovechando un período de efervescencia para Wall Street.

En el segundo trimestre, el índice Nasdaq avanzó 21,4% como resultado del buen desempeño de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial.

Los buenos resultados de JPMorgan también se vieron impulsados por una ganancia de 4.600 millones de dólares en acciones de Visa.

En tanto, el banco de inversión Goldman Sachs tuvo en el segundo trimestre ganancias de 6.400 millones de dólares, 84% más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos aumentaron 39%, hasta 20.300 millones de dólares.

Goldman Sachs registró avances en la mayoría de los segmentos de su división de banca y mercados globales, con especial fortaleza en renta variable, donde los ingresos se dispararon 72% hasta 7.400 millones de dólares.

La firma también tuvo ingresos «significativamente más altos» en renta fija, «mayores» ingresos netos en hipotecas y «ligeramente más altos» en divisas, según su informe.

A la vez, el banco Citigroup registró entre abril y junio una facturación de 24.770 millones de dólares, prácticamente idéntica a la del primer trimestre (+1%), pero 14% superior en términos interanuales.

El beneficio neto alcanzó los 5.830 millones de dólares en el período, una cifra cercana a la del primer trimestre (+1%) pero muy claramente superior a la del segundo trimestre de 2025 (+45%).

Expresado por acción, dato privilegiado por los mercados, se sitúa en 3,15 dólares.

jmb/des/nn/mar