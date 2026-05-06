JPMorgan ofreció un millón de dólares a exempleado para evitar demanda por agresión sexual

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Nueva York, 6 may (EFE).- El banco estadounidense JPMorgan Chase ha ofrecido un acuerdo de un millón de dólares a un extrabajador para evitar una demanda por agresión sexual y acoso racial que ha sacudido a Wall Street, según informó este miércoles el diario The Wall Street Journal (WSJ).

La oferta, que equivale a menos de dos años del salario del empleado en la firma, fue rechazada por el demandante, Chirayu Rana, quien solicitó una cifra significativamente mayor antes de llevar el caso ante los tribunales de Nueva York.

La demanda, que inicialmente fue presentada bajo el seudónimo de John Doe, contiene acusaciones explícitas contra Lorna Hajdini, directora ejecutiva de la entidad.

Según el documento judicial, Rana alega haber sido víctima de múltiples agresiones sexuales, coacciones laborales vinculadas a su promoción profesional y un entorno de discriminación racial por su origen nepalí.

Por su parte, los abogados de Hajdini han negado categóricamente los hechos, calificando las acusaciones de «completamente inventadas» y asegurando que nunca existió una relación sexual o romántica entre ambos.

De acuerdo con las fuentes citadas por el rotativo neoyorquino, las negociaciones de mediación comenzaron a principios de 2026, meses después de que Rana presentara una queja interna en el departamento de recursos humanos del banco en mayo de 2025.

Tras el rechazo de la oferta inicial de un millón de dólares por parte del exbanquero, sus abogados presentaron una contraoferta de 11,75 millones de dólares en abril, semanas antes de que el litigio se hiciera público y generara un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. EFE

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