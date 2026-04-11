Juan Carlos I, ante Asamblea de Francia: Solo yo mismo podía escribir mi historia

1 minuto

París, 11 abr (EFE).- Juan Carlos I defendió este sábado ante la Asamblea Nacional francesa, donde recibió el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias ‘Reconciliación’, su decisión de escribirlas: «A todo lo que se ha escrito sobre mí le faltaba el relato en primera persona», afirmó.

A las «miles de páginas» que se han escrito sobre su trayectoria política y su vida personal «les faltaban unos cientos más, escritas en primera persona, por el propio protagonista, aquel que podía aportar más conocimiento sobre sí mismo, sobre lo que ha hecho y sobre por qué lo ha hecho. Es decir, modestamente, yo mismo», dijo el rey emérito al recibir hoy el galardón.

La concesión del premio a ‘Reconciliación’, una obra escrita en primera persona y en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray, ha sido por unanimidad por un jurado independiente presidido por la reputada historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, e integrado por una veintena de periodistas y ensayistas. EFE

cat-lmpg/vh

(foto) (vídeo) (directo)