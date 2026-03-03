Juan Carlos Pinzón: «Soy el anticaos» frente a la «improvisación» en Gobierno de Colombia

4 minutos

Esneyder Negrete

Bogotá, 3 mar (EFE).- El aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, se presenta como la opción «anticaos» para Colombia, asegurando que su experiencia en seguridad y gestión pública es la única garantía para evitar que el país caiga en un «abismo» por la gestión de Gobierno del presidente Gustavo Petro.

«Yo soy el anticaos. Soy el hombre que viene a ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el presidente que viene a ejercer como tal para manejarle los problemas a Colombia», afirmó en una entrevista con EFE, al subrayar que no llegará al cargo «a aprender» sino a ejecutar un plan que denomina «cero tolerancia con el crimen».

Pinzón es candidato del Partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, en ‘La gran consulta por Colombia’, una especie de primaria de la derecha que se celebrará este domingo 8 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas, para escoger al representante de ese sector en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo.

El economista de 54 años, que dirigió el Ministerio de Defensa entre 2011 y 2015, fue tajante al criticar la política de «paz total» del Gobierno, la cual calificó de «fracaso absoluto».

En ese sentido, diagnosticó que Colombia transita un camino de incremento de la criminalidad y terrorismo que requiere una ruptura con el modelo actual y para revertirlo, propone sustituir el diálogo con grupos criminales por la «destrucción de las estructuras armadas».

«Al que esté en armas y ejerciendo la violencia tenemos que destruirle esas capacidades. El que se quiera someter, hay oportunidad; el que se quiera desmovilizar, es su salida. Pero el que quiera usar las armas, termina muerto o en una cárcel», advirtió con firmeza.

Sobre la lucha antidrogas, anunció que regresará la aspersión aérea con drones y se combinará con un plan de sustitución de cultivos ilícitos por productos industriales como el pasto elefante, un forraje usado como biocombustible.

Modelo austero

En el plano económico, Pinzón planteó un ajuste fiscal severo que incluye la fusión de ministerios y la eliminación de entidades para «cortarle la grasa al gasto».

Su estrategia para reactivar la inversión privada se centra en reducir el impuesto de renta al 10 % durante cinco años para nuevas inversiones en sectores como agroindustria, turismo y tecnología.

«El empresariado sabe que conmigo hay garantía de estabilidad jurídica. Soy un convencido de la creación de riqueza como modelo para reducir la pobreza», explicó.

Además, prometió la construcción de 1,1 millones de viviendas populares y una «pensión mínima garantizada» para adultos mayores a partir de 2030, financiada en parte por la recuperación del control estatal sobre la minería ilegal de oro, hoy en manos de guerrillas y bandas criminales.

Geopolítica y pragmatismo

En materia internacional, Pinzón defendió una visión pragmática. Sobre Estados Unidos, país donde fue embajador en dos ocasiones (2015-2017 y 2021-2022), anticipó que buscará la «mejor relación de la historia», trabajando ya con expertos en Washington en una agenda que incluye inteligencia y nuevas tecnologías.

Respecto a Venezuela, aunque marcó distancias ideológicas profundas, descartó romper relaciones diplomáticas para no afectar el flujo comercial, si bien prometió «blindar la frontera» donde operan guerrillas y bandas criminales, con un muro virtual de drones y radares.

Asimismo, planteó un «Plan Asia» para conquistar mercados en China, Japón e India y aseguró: «Colombia es un jugador grande y vamos a ponernos a la altura de nuestra realidad».

También mencionó la creación de la beca Miguel Uribe Turbay, nombre del senador de derecha y precandidato presidencial asesinado el año pasado, para enviar a 3.000 jóvenes a estudiar maestrías en el exterior anualmente.

Sin linaje político

Frente a sus rivales de consulta y la ventaja que muestran otros candidatos en las encuestas, Pinzón reivindicó su origen de «clase media» y su formación basada en el esfuerzo personal.

«Si usted mira la nómina de candidatos, todos son hijos de políticos o nietos de presidentes. Yo soy un colombiano que no es hijo de político, un tipo de clase media que viene de familia de origen campesino», sentenció.

Por eso confía en que el próximo 8 de marzo, día de las consultas interpartidistas, los ciudadanos opten por su «experiencia probada» frente a lo que considera una «improvisación peligrosa» de otros aspirantes que «no han manejado ni el servicio de seguridad del edificio donde viven». EFE

enb/joc/jrh

(foto)(video)