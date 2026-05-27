Juan Gabriel Vásquez y Rosa Montero, grandes atractivos de la Feria del Libro de Lisboa

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Lisboa, 27 may (EFE).- La Feria del Libro de Lisboa dio inicio este miércoles a su 96ª edición, en la que contará con autores de alcance internacional como la británica Samantha Shannon, el sueco Michael Hjorth, el colombiano Juan Gabriel Vásquez, la argentina Camila Sosa Villada y las españolas Rosa Montero y Layla Martínez.

Todos ellos participarán en coloquios, presentaciones, sesiones de autógrafos y otros eventos distribuidos por el céntrico parque Eduardo VII de la capital portuguesa, donde es habitual que se celebre este evento, que durará hasta el 14 de junio.

El director de la feria y presidente de la Asociación Portuguesa de Editores y Libreros (APEL), Miguel Pauseiro, explicó hoy a EFE que uno de los objetivos de esta edición es superar la media total de visitantes de las anteriores, situada en torno a las 850.000 personas.

Destacó el importante rol que juega en esta misión el público menor de 35 años, que supone dos tercios de los visitantes y que busca en la literatura «descansar, desconectar de las pantallas y encontrar placer».

La programación de la Feria comprende más que la venta y firma de libros, con actuaciones musicales y proyecciones de películas que buscan convertirla en un espacio cultural y atractivo para el público joven.

El aumento del interés de los jóvenes por la literatura es algo que también reconocen tanto grandes editoriales como independientes presentes en la Feria.

La directora de Marketing y Comunicación y miembro de la dirección de Penguin Random House Grupo Editorial Portugal, Marta Cunha Serra, afirmó a EFE que nota que «cada vez más jóvenes» acuden en busca de libros y de sugerencias para elegir novelas, y lo que les caracteriza frente a otros grupos de edad es comprar los libros en lengua original, principalmente en inglés.

Desde una caseta con estantes llenos de libros de divulgación histórica y geopolítica, Manuel Mão de Ferro, responsable comercial de la editorial independiente Colibrí, mencionó sin dar cifras que la época de ferias, encabezada por la de Lisboa, es «la principal temporada en términos comerciales» para su compañía.

Mão de Ferro encuentra a los jóvenes portugueses más interesados en estos temas a raíz del 50º aniversario de la Revolución de los Claveles (que llevó a la caída de la dictadura en Portugal en 1974), y ve que prefieren el libro físico al digital.

«Al público más joven también le gusta el tacto. A quien se interesa por la historia le gusta el papel, su olor y tenerlo en la mano», afirmó a EFE, añadiendo que «todo lo que es digital puede ser modificado o confiscado de un momento a otro pero el papel, desde el momento que es impreso y distribuido, difícilmente lo es».

Uno de los centenares de lectores que recorrieron el parque en este día inaugural, haciendo frente a las altas temperaturas que se registran estos días, fue Manuel Gorjão, de 24 años y amante de la poesía.

Gorjão, visitante habitual de la Feria desde que se mudó a Lisboa por estudios, dijo a EFE tras comprar un poemario que esta cita le atrae «por el ambiente, ver que las personas tienen interés en los libros, y por los precios», además de conseguir títulos físicos que le cuesta encontrar fuera de estos eventos.

Por su parte, Inês Jardot, médica de 35 años de Viana do Castelo, afirmó con tres novelas bajo el brazo que ha regresado por tercera vez a la feria «porque vale mucho la pena para conocer nuevos libros». EFE

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