Juan Guaidó asegura que la transición de Chile es un ejemplo para Venezuela

Valparaíso (Chile), 11 mar (EFE).- El opositor y expresidente de la Asamblea Nacional venezolana Juan Guaidó aseguró este miércoles, durante la investidura del ultraderechista José Antonio Kast, que la transición chilena es un ejemplo para su país.

“Cuando en Venezuela hablamos de transición, siempre vemos a Chile. Vemos con optimismo el desarrollo de nuestros hermanos en Chile”, afirmó a los medios Guaidó, quien viajó desde Estados Unidos, donde vive exiliado desde 2023.

Guaidó, de 42 años, se autoproclamó «presidente encargado» de Venezuela en 2019, después de que el Parlamento declarara fraudulentos los comicios en los que Nicolás Maduro tomó posesión para un segundo mandato.

El expresidente del Parlamento, que fue acusado de traición a la patria y usurpación de funciones por el chavismo, logró el reconocimiento de más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y Chile.

“Como venezolano, me emociona una transición de mando democrática y poder participar de un traspaso de mando democrático en medio de un proceso de transición en Venezuela”, agregó Guaidó, haciendo alusión a que el chavismo lleva 28 años en el poder, desde la llegada a la Presidencia de ese país del fallecido presidente Hugo Chávez en 1998.

Guaidó fue muy cercano al expresidente chileno Sebastián Piñera (2018-2022/2010-2014) y es uno de los invitados personales de Kast a la toma de posesión.

Junto a Guaidó, también viajó a Chile la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ofrecerá una rueda de prensa el jueves para abordar la situación en Venezuela, días después de que Estados Unidos reconociera oficialmente a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta del país y del restablecimiento de relaciones bilaterales.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada el pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, y desde entonces Venezuela y Estados Unidos establecieron un proceso de acercamiento diplomático. EFE

