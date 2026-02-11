Juan Martín Cerúndolo da el golpe ante Altmaier y Berretini derrota a Facundo Coria

Buenos Aires, 10 feb (EFE).- El local Juan Martín Cerúndolo (80) dio el golpe al eliminar al alemán quinto favorito Daniel Altmaier (51) en el segundo día de competencia del Abierto Argentina ATP 250 que se disputa en el mítico y emblemático Buenos Aires Lawn Tenis Club.

El menor de los hermanos Cerúndolo se impuso ante el germano por un doble 6-2 en apenas una hora y 29 minutos para citarse en octavos de final con el español Pedro Martínez (94), que el lunes había derrotado al local Lautaro Midón, que venía de la ‘qualy’.

En tanto, en el duelo estelar de este martes en la jornada vespertina, el italiano octavo favorito Mateo Berretini (56) venció al local Facundo Coria (322) por un doble 7-5, en dos horas y 14 minutos, ante una pista central Guillermo Vilas colmada pese a la jornada calurosa en la capital argentina.

El próximo rival de Berretini en octavos de final será el checo Vit Kopriva (95), que el lunes derrotó al también argentino Álex Barrena (180).

En otro resultado de este martes, el argentino Román Burruchaga (104) sumó un valioso triunfo ante el serbio Laslo Djere (91) por 6-2 y 6-4 en una hora y 20 minutos de actividad, para citarse en octavos de final con su compatriota Tomás Etcheverry(54).

En otros resultados de este martes, el duelo de argentinos fue para el sexto favorito Camilo Uno Carabelli (47) ante Francisco Comesaña (63) por 6-4 y 7-6(3), el chileno Alejandro Tabilo (71) se impuso ante el local Facundo Díaz Acosta (285) por 7-6(5) y 6-3, el peruano Ignacio Buse (96) doblegó al italiano Francesco Passaro (159) por 5-7, 7-5 y 6-4, y el brasileño Thiago Seyboth Wild (197) pasó de ronda ante Tomás Barrios Vera (114) tras el 6-5, 5-6 y retiro del chileno.

Tras estas primeras dos jornadas quedaron definidos casi todos los cruces de octavos de final de un torneo que sufrió las bajas de último momento del italiano Lorenzo Musetti (5 del ranking mundial) y de los franceses Gael Monfils (165) y Alexandre Muller (49).

El torneo tendrá este miércoles los estrenos de sus máximos favoritos: el argentino Francisco Cerúndolo (19) ante el boliviano Hugo Dellién (167) y el brasileño campeón de la última edición, Joao Fonseca (33), contra el chileno Alejandro Tabilo (71).

Con el habitual trofeo en forma de mate, esta edición 2026 presentó a la nueva mascota ‘Mati el Mate’, en un evento que en el predio renovó su “Zona de Fanáticos” con un restaurante cubierto, sets de DJ diarios y una exhibición de ‘influencers’ para mejorar la experiencia de los espectadores. EFE

