Juanes lanza ‘Muérdeme’, un nuevo sencillo de cumbia caribeña junto a Bomba Estéreo

Bogotá, 3 dic (EFE).- Juanes lanzó este miércoles ‘Muérdeme’, una colaboración con el grupo colombiano Bomba Estéreo que sirve como nuevo adelanto de su próximo álbum de estudio y en la que explora una «cumbia sexy», informó el equipo de prensa del artista.

«‘Muérdeme’ es una canción en la que quería llevar la cumbia a un lugar diferente, armónicamente (…) Tener a Li (Saumet, vocalista de Bomba Estéreo) en la canción es muy especial porque desde el primer momento supimos que era para ella», dijo el cantante colombiano en el comunicado.

El tema mezcla la guitarra con una base rítmica inspirada en la cumbia de los años 60 y 70 de Medellín, ciudad de la que Juanes es oriundo.

La canción llegó acompañada de un videoclip filmado en la ciudad caribeña de Santa Marta y dirigido por Diego Cadavid y Mario Alzate, en el que los colores vivos y el mar son protagonistas.

El sencillo continúa el nuevo ciclo creativo del artista, con un álbum previsto para el primer trimestre de 2026, del que ya se conocen otros temas como ‘Una noche contigo’, y en el que vuelve a centrarse en «letras íntimas sobre las múltiples facetas del amor».

Juan Esteban Aristizábal, conocido en el mundo de la música como Juanes, de 53 años, acaba de ser destacado por Billboard y Rolling Stone como el artista más influyente del rock latino en el siglo XXI, distinción que coincidió con el 25 aniversario de su álbum debut, ‘Fíjate bien’.

Juanes cuenta con un total de 29 premios Grammy y Latin Grammy, y ha realizado giras en más de 40 países. EFE

