Juanfer Quintero cree que Portugal marcará el verdadero nivel de Colombia

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Redacción Deportes, 23 jun (EFE).- El creativo Juan Fernando Quintero afirmó este martes que, pese a la clasificación anticipada para los dieciseisavos de final del Mundial «nadie se puede relajar», y más cuando el sábado deben cerrar la fase de grupos contra Portugal, a la que definió como «una gran selección».

«Ya estamos clasificados, pero eso nos marcará una pauta para lo que viene, enfrentarnos a una gran selección, una selección histórica como Portugal”, declaró al término de la victoria de Colombia por 1-0 sobre República Democrática del Congo en Guadalajara.

Quintero sustituyó a James Rodríguez, recibió la banda de capitán y fue decisivo para más salida al equipo cafetero. EFE

sd/hbr