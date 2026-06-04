The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Jubilados protestan en aeropuertos de México por la reducción de sus pensiones

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 4 jun (EFE).- Jubilados de las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la banca de desarrollo extendieron este jueves sus protestas a lo largo de diferentes aeropuertos del país por la reducción de hasta un 60 % de sus pensiones.

Miembros de la Alianza Nacional de Jubilados de CFE y extrabajadores de Pemex o Nacional Financiera (Nafin) se manifestaron de forma pacífica en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), entre otros a lo largo del territorio mexicano.

Integrantes de la manifestación repartieron a turistas y viajeros que transitaban los aeropuertos volantes informativos sobre su situación y mostraron pancartas con mensajes como «¿Qué futuro queremos para nuestra nación?».

La movilización afectó a otros aeropuertos en estados mexicanos como los de Sinaloa, Querétaro, Coahuila, Sonora, Monterrey, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato.

Los manifestantes también llevaron sus reclamos ante las sedes del Poder Judicial en Oaxaca y la Subsecretaría de Gobierno en el estado de Morelos.

Ante las protestas, autoridades de algunos estados mexicanos abrieron diálogo con los jubilados y sostuvieron reuniones para recibir sus solicitudes.

La manifestación se produce en un contexto de creciente malestar social, tras la aprobación en la Cámara de Diputados de un tope a las pensiones de las paraestatales impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los trabajadores afectados acusan que la medida vulnera sus derechos laborales adquiridos mediante contratos colectivos previos y acusan una aplicación retroactiva de la ley.

Las manifestaciones también se producen en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y ante la llegada masiva de turistas y aficionados, en un contexto de protestas de diferente naturaleza extendidas a lo largo de todo el país, especialmente en las ciudades sede para aprovechar la ventana al mundo que ofrece la justa deportiva. EFE

djm/jsm/rrt

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR