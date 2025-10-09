Judíos en Uruguay reciben «con profunda alegría» el anuncio del alto al fuego en Gaza

2 minutos

Montevideo, 8 oct (EFE).- La organización judía B’nai B’rith Uruguay recibió «con profunda alegría» el anuncio de que Israel y Hamás acordaron firmar la primera fase de un acuerdo de paz.

Así lo indica un comunicado emitido este miércoles, en el que la organización destaca que esto permitirá «el retorno de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamás hace más de dos años».

«Aguardamos el pronto retorno a casa de los secuestrados, tanto los que vuelven con vida para reencontrarse con sus familias, como los asesinados para recibir sepultura en su tierra», dice el texto.

B’nai B’rith reafirmó también su compromiso «con la convivencia» y auguró que ese sea «el inicio de una nueva etapa que permita llegar a una paz justa, duradera y segura en Medio Oriente».

«Hacemos un llamado a todos los uruguayos a unirnos en el respaldo a este acuerdo y al consiguiente proceso en procura de la paz», concluye el comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un acuerdo de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.

Trump dijo -en su cuenta oficial de la red social Truth- que esto significa que «Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna» y que «TODOS los rehenes serán liberados muy pronto».

«¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!», sentenció el mandatario republicano en su anuncio y concluyó agradeciendo a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía que trabajaron en las negociaciones en el Cairo para hacer realidad «un evento histórico y sin precedentes». EFE

