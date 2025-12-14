Judíos rusos cancelan el Janucá por primera vez desde 1991 tras el tiroteo en Sídney

(Corrige el segundo párrafo para precisar que el ayuntamiento no autorizó el acto por motivos de seguridad)

Moscú, 14 dic (EFE).- El Gran Rabino ruso, Berel Lazar, anunció hoy la cancelación de la celebración de la festividad de Janucá tras el tiroteo que dejó 12 muertos en una playa de Sídney.

Lazar, que llamó a los judíos a no bajar los brazos, ya que «hasta la vela más pequeña puede ahuyentar la mayor de las oscuridades», aseguró que el acto no había sido autorizado por el ayuntamiento moscovita «por motivos de seguridad».

Es la primera vez desde 1991, año en que se desintegró la Unión Soviética, que la Janucá no tendrá lugar en la capital rusa, según informa la agencia Interfax.

«Pesar e indignación son los sentimientos que han despertado en nosotros las noticias sobre el horrible atentado en Sídney (…). Rezamos por los heridos, lloramos a los muertos y, al mismo tiempo, nos dirigimos a la comunidad internacional con el llamamiento a detener de una vez por todas a la criminal Internacional Terrorista».

No se manifestó sorprendido por el hecho de que el atentado ocurriera en Australia, «un continente de paz y tranquilidad», donde en los últimos años se han producido manifestaciones «en solidaridad con Hamás» y también ataques a los judíos y a sinagogas.

«Esos bandidos perdieron en Gaza y ahora intentan difundir el poder de las tinieblas a otras regiones», dijo.

La Policía australiana informó de que el tiroteo perpetrado el domingo en una popular playa de Sídney, que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos, es «un ataque terrorista» dirigido «contra la comunidad judía».

El Gobierno de Australia ha reconocido oficialmente al Estado de Palestina, alineándose con decisiones adoptadas por países como Francia y Reino Unido.EFE

