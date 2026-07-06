Jude Bellingham está ansioso de enfrentar a Noruega y a Halland

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México, 5 jul (EFE).- Jude Bellingham, centrocampista de la selección inglesa, afirmó este domingo que está ansioso por jugar contra Noruega y su goleador Erling Haaland en los cuartos de final del Mundial.

«Yo ya quiero jugar contra Noruega. Noruega es un equipo muy grande, tiene jugadores con mucho talento y mucha clase como Haaland, por lo que será un partido muy complicado para nosotros», afirmó el jugador del Real Madrid.

Bellingham, anotó hoy dos goles en el triunfo por 2-3 sobre México en el Estadio Azteca.

El jugador de 23 años, quien fue proclamado como el ‘Mejor Jugador del Partido’, destacó la fortaleza del equipo mexicano a lo largo de un partido muy intenso.

«México es un equipo muy fuerte, muy bravo, que juega con mucho corazón. Los últimos dos días aquí han sido increíbles, con muchos retos para superar. Ha sido lindo hacerlo en este estadio que es histórico», subrayó.

El defensa Dan Burn coincidió con su compañero en lo que representó que esta victoria sucedió en un estadio que ha sido tres veces sede de copas del mundo.

«Ha sido asombroso ganar aquí, en un estadio con una atmósfera increíble. México ha sido impulsado por su gente y ha sido todo un reto, diría el reto más grande en este Mundial que hemos tenido. La afición en realidad hizo pesar mucho su apoyo y la presión que ejerció sobre nosotros», señaló.

Burn también compartió lo complejo que fue superar el obstáculo de jugar en una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar.

«Nos hemos comportado de gran forma, tomamos las decisiones correctas en los momentos importantes. Ha sido un partido de mucho trabajo, muy agotador por todas las dificultades que rodeo, incluida la altura», concluyó. EFE

as/gb/hbr

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